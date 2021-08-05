- 05 Ağu 2021 - 14:02 G: 05 Ağu 2021 - 14:16

Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı”

Acun Ilıcalı yaptığı hareketle milyonları ayakta alkışlattı. Bakan’ı bile duygulandırarak teşekkür etmesini sağlayan Acun Ilıcalı takipçileri tarafından ‘’Helal olsun Acun Ilıcalı’’ yorumlarına boğuldu. Tüm Türkiye’nin ayakta alkışlamasına neden olan o hareket bakın neydi?

TV Ekranlarının En Çok Sevilen İsimlerinden Biri Olan Acun Ilıcalı Bakın Ne Yaptı!

Ekranların en bilinen ismi TV8’in kanal sahibi Acun Ilıcalı bir kere daha ülkemizin gururu oldu. Orman yangınlarına hem yapmış olduğu paylaşımlarla hem de maddi harcamalarıyla destek olan Acun Ilıcalı’yı tüm Türkiye ayakta alkışladı. Türkiye’de ki yangın olaylarına sessiz kalmayan Acun Ilıcalı elinde ne var ne yoksa hizmete soktu. İşte o anlar böyle gelişti…

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05 Ağu 2021 - 14:02 Ankara- Yaşam

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