Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı”
Acun Ilıcalı yaptığı hareketle milyonları ayakta alkışlattı. Bakan’ı bile duygulandırarak teşekkür etmesini sağlayan Acun Ilıcalı takipçileri tarafından ‘’Helal olsun Acun Ilıcalı’’ yorumlarına boğuldu. Tüm Türkiye’nin ayakta alkışlamasına neden olan o hareket bakın neydi?
Ekranların en bilinen ismi TV8’in kanal sahibi Acun Ilıcalı bir kere daha ülkemizin gururu oldu. Orman yangınlarına hem yapmış olduğu paylaşımlarla hem de maddi harcamalarıyla destek olan Acun Ilıcalı’yı tüm Türkiye ayakta alkışladı. Türkiye’de ki yangın olaylarına sessiz kalmayan Acun Ilıcalı elinde ne var ne yoksa hizmete soktu. İşte o anlar böyle gelişti…
Devamı İçin Bir Sonraki Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.