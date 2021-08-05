Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı”

Ekranların en bilinen ismi TV8’in kanal sahibi Acun Ilıcalı bir kere daha ülkemizin gururu oldu. Orman yangınlarına hem yapmış olduğu paylaşımlarla hem de maddi harcamalarıyla destek olan Acun Ilıcalı’yı tüm Türkiye ayakta alkışladı. Türkiye’de ki yangın olaylarına sessiz kalmayan Acun Ilıcalı elinde ne var ne yoksa hizmete soktu. İşte o anlar böyle gelişti…

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