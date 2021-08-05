“Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin Öldü” Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi, Donup Kaldı! Twitter Yasta…

Yayınlandığı tarihte reyting rekorları kıran hatta yıllar sonra bile yeniden yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisinden kötü bir iddia yayıldı. Haber karşısında insanlar şoke olurken herkesin aklında aynı soru vardı ‘’Çaycı Hüseyin öldü mü?’’ pek çok insanın çocukluğunu anımsatan dizinin en çok hafızalara kazınan oyuncusu hakkında ortaya atılan bu iddialar gerçek mi? Tüm merak ettikleriniz haberin devamında yer alıyor.

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