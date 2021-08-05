“Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin Öldü” Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi, Donup Kaldı! Twitter Yasta…
ATV ekranlarının bir zamanlar en çok izlenen dizisi unvanına sahip ve yıllarca ekranlarda kalmış olan Çocuklar Duymasın’ın çaycı Hüseyin’i öldü mü? Milyonlarca insanın kilitlenip kaldığı bu soru herkesi şoke ederken sosyal medya ayağa kalktı. Peki Twitter kullanıcılarını yasa boğan bu haber doğru mu?
Yayınlandığı tarihte reyting rekorları kıran hatta yıllar sonra bile yeniden yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisinden kötü bir iddia yayıldı. Haber karşısında insanlar şoke olurken herkesin aklında aynı soru vardı ‘’Çaycı Hüseyin öldü mü?’’ pek çok insanın çocukluğunu anımsatan dizinin en çok hafızalara kazınan oyuncusu hakkında ortaya atılan bu iddialar gerçek mi? Tüm merak ettikleriniz haberin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.