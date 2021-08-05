Masterchef'te Kahkaha Tufanı! Cenaze Menüsüyle Mehmet Şef'in Karşısına Çıkınca; Mehmet Şef Yarışmacıyı Bozdu! Stüdyo Çalkalandı... Büyük Gönderme!
Yeni sezona büyük bir heyecanla başlayan Masterchef yarışmasında kahkaha tufanı koptu. Geldiği günden bu yana hem izleyiciyi hem de jüri üyelerini güldürmeyi başaran o isim kendi cenaze menüsüyle Mehmet Şef’in karşısına çıktı. Stüdyoda kopan kahkaha tufanı aniden bir sessizlikle son buldu. Mehmet Şef öyle bir göndermede bulundu ki stüdyo çalkalandı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
Elemeler, finalistler, çekişme derken büyük bir heyecanla yeni sezonuna giriş yapan Masterchef’te olaylar bitmek bilmiyor. Yarışmacılardan biri çıkıp kendi cenaze yemeğini yapınca stüdyo da kahkaha tufanı koptu. Mehmet Şef o yarışmacıyı fena bozdu. İzleyenlerin ekrana takılıp kaldığı o bölümde neler oldu? Masterchef’e dair merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.