- 05 Ağu 2021 - 15:38 G: 05 Ağu 2021 - 16:12

Masterchef'te Kahkaha Tufanı! Cenaze Menüsüyle Mehmet Şef'in Karşısına Çıkınca; Mehmet Şef Yarışmacıyı Bozdu! Stüdyo Çalkalandı... Büyük Gönderme!

Yeni sezona büyük bir heyecanla başlayan Masterchef yarışmasında kahkaha tufanı koptu. Geldiği günden bu yana hem izleyiciyi hem de jüri üyelerini güldürmeyi başaran o isim kendi cenaze menüsüyle Mehmet Şef’in karşısına çıktı. Stüdyoda kopan kahkaha tufanı aniden bir sessizlikle son buldu. Mehmet Şef öyle bir göndermede bulundu ki stüdyo çalkalandı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

Kendi Helvasını Kavurdu!

Elemeler, finalistler, çekişme derken büyük bir heyecanla yeni sezonuna giriş yapan Masterchef’te olaylar bitmek bilmiyor. Yarışmacılardan biri çıkıp kendi cenaze yemeğini yapınca stüdyo da kahkaha tufanı koptu. Mehmet Şef o yarışmacıyı fena bozdu. İzleyenlerin ekrana takılıp kaldığı o bölümde neler oldu? Masterchef’e dair merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında yer alıyor.

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05 Ağu 2021 - 15:38 Ankara- Yaşam

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