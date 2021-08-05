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05 Ağu 2021 - 15:38

Masterchef'te Kahkaha Tufanı! Cenaze Menüsüyle Mehmet Şef'in Karşısına Çıkınca; Mehmet Şef Yarışmacıyı Bozdu! Stüdyo Çalkalandı... Büyük Gönderme!

Yeni sezona büyük bir heyecanla başlayan Masterchef yarışmasında kahkaha tufanı koptu. Geldiği günden bu yana hem izleyiciyi hem de jüri üyelerini güldürmeyi başaran o isim kendi cenaze menüsüyle Mehmet Şef’in karşısına çıktı. Stüdyoda kopan kahkaha tufanı aniden bir sessizlikle son buldu. Mehmet Şef öyle bir göndermede bulundu ki stüdyo çalkalandı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…