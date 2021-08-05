- 05 Ağu 2021 - 16:06 G: 05 Ağu 2021 - 16:31

Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada...

Survivor 2020 kadrosunda yer alan ve ekranların en sevilen yüzü haline gelen Nisa Bölükbaşı tekrardan akıllara kazındı. Öyle büyük bir fedakarlık kaptı ki eski sevgilisi Murat Yağcı bile ayakta alkışladı. İşte Türkiye’nin gururu Nisa Bölükbaşı’nın o ayakta alkışlanan görüntüleri…

Hem Yangın Söndürdü! Hem Canlı Yayın Yaptı! ‘’Koca yürekli Nisa’’ Dedirtti…

Türkiye’nin dört bir tarafında yangınlar hala devam ederken insanlar birbirine destek olmaya çalışıyor. Hem itfaiye ekiplerinin hem de gönüllü vatandaşların kanla başla çalıştığı yangın söndürme operasyonuna pek çok ünlü isim de katıldı. Şahan Gökbakar, Ahsen Eroğlu, Burcu Esmer gibi birçok ismin yardıma gittiği orman yangınlarına eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı da katıldı. Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken Bölükbaşı yardım çığlığı attı.

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05 Ağu 2021 - 16:06 - Yaşam

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