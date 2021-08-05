Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada...
Survivor 2020 kadrosunda yer alan ve ekranların en sevilen yüzü haline gelen Nisa Bölükbaşı tekrardan akıllara kazındı. Öyle büyük bir fedakarlık kaptı ki eski sevgilisi Murat Yağcı bile ayakta alkışladı. İşte Türkiye’nin gururu Nisa Bölükbaşı’nın o ayakta alkışlanan görüntüleri…
Türkiye’nin dört bir tarafında yangınlar hala devam ederken insanlar birbirine destek olmaya çalışıyor. Hem itfaiye ekiplerinin hem de gönüllü vatandaşların kanla başla çalıştığı yangın söndürme operasyonuna pek çok ünlü isim de katıldı. Şahan Gökbakar, Ahsen Eroğlu, Burcu Esmer gibi birçok ismin yardıma gittiği orman yangınlarına eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı da katıldı. Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken Bölükbaşı yardım çığlığı attı.
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05 Ağu 2021 - 16:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.