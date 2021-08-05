Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Ağu 2021 - 16:43

‘’Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel Sevgili’’ Dedi! Ortalığı Öyle Bir Karıştırdı ki; Yer yerinden Oynadı! Farah Zeynep Abdullah Sinirden Kendini Yırttı!

Masumlar Apartmanı dizisinin en çok sevilen karakteri İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah için ‘’ Bu madde bağımlısı Ezhel'in sevgilisi olmaktan utanmayan kız değil mi?’’ diyerek Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel’in sevgili olduğunu iddia etti. Öyle şeyler söyledi ki Farah daha fazla dayanamadı! Peki ortalığı bu denli karıştıran kim? Sinirden kendini yırtan Farah Zeynep Abdullah yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.