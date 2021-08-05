‘’Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel Sevgili’’ Dedi! Ortalığı Öyle Bir Karıştırdı ki; Yer yerinden Oynadı! Farah Zeynep Abdullah Sinirden Kendini Yırttı!
Masumlar Apartmanı dizisinin en çok sevilen karakteri İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah için ‘’ Bu madde bağımlısı Ezhel'in sevgilisi olmaktan utanmayan kız değil mi?’’ diyerek Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel’in sevgili olduğunu iddia etti. Öyle şeyler söyledi ki Farah daha fazla dayanamadı! Peki ortalığı bu denli karıştıran kim? Sinirden kendini yırtan Farah Zeynep Abdullah yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuk kariyerinde oldukça başarılı bir ilerlemeye kaydeden Farah Zeynep Abdullah dizinin sezon finalinde İnci karakterinin ölümü nedeniyle diziden ayrılmıştı. O ayrılık sonrası sosyal medyada sürekli gündem olan Farah Zeynep Abdullah bu defa ne sakinliğini koruyabildi ne de başka bir şey. İşte Farah Zeynep Abdullah’ın çıldırmasına neden olan o anlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.