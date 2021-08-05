- 05 Ağu 2021 - 16:43 G: 05 Ağu 2021 - 17:01

‘’Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel Sevgili’’ Dedi! Ortalığı Öyle Bir Karıştırdı ki; Yer yerinden Oynadı! Farah Zeynep Abdullah Sinirden Kendini Yırttı!

Masumlar Apartmanı dizisinin en çok sevilen karakteri İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah için ‘’ Bu madde bağımlısı Ezhel'in sevgilisi olmaktan utanmayan kız değil mi?’’ diyerek Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel’in sevgili olduğunu iddia etti. Öyle şeyler söyledi ki Farah daha fazla dayanamadı! Peki ortalığı bu denli karıştıran kim? Sinirden kendini yırtan Farah Zeynep Abdullah yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

Yangınlara Tepki Gösterdi! Kendi Yandı! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın Çileden Çıkmasına Neden Olan O Anlar…

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuk kariyerinde oldukça başarılı bir ilerlemeye kaydeden Farah Zeynep Abdullah dizinin sezon finalinde İnci karakterinin ölümü nedeniyle diziden ayrılmıştı. O ayrılık sonrası sosyal medyada sürekli gündem olan Farah Zeynep Abdullah bu defa ne sakinliğini koruyabildi ne de başka bir şey. İşte Farah Zeynep Abdullah’ın çıldırmasına neden olan o anlar…

Devamı İçin Bir Sonraki Sayfaya Geçiniz>>>>>>

05 Ağu 2021 - 16:43 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kansere Karşı Mücadele Eden Canan Ergüder’in Son Hali Takipçilerini Öyle Bir Şoke Etti ki; ‘’Çok üzgünüm’’ Dedirtti! İşte Canan Ergüder’in Kemoterapi Sonrası İlk Görüntüsü… mask
Kansere Karşı Mücadele Eden Canan Ergüder’in Son Hali Takipçilerini Öyle Bir Şoke Etti ki; ‘’Çok üzgünüm’’ Dedirtti! İşte Canan Ergüder’in Kemoterapi Sonrası İlk Görüntüsü…
Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor… mask
Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor…
Müge Anlı’dan Çok Yeni Paylaşım! Bu Paylaşımı İlk Kez Göreceksiniz, Milyonları Duygu Seline Kaptırdı! Yer Gök İnliyor… Stüdyo Değil; Hayat Darmaduman Oluyor! mask
Müge Anlı’dan Çok Yeni Paylaşım! Bu Paylaşımı İlk Kez Göreceksiniz, Milyonları Duygu Seline Kaptırdı! Yer Gök İnliyor… Stüdyo Değil; Hayat Darmaduman Oluyor!
Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada... mask
Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada...
Masterchef'te Kahkaha Tufanı! Cenaze Menüsüyle Mehmet Şef'in Karşısına Çıkınca; Mehmet Şef Yarışmacıyı Bozdu! Stüdyo Çalkalandı... Büyük Gönderme! mask
Masterchef'te Kahkaha Tufanı! Cenaze Menüsüyle Mehmet Şef'in Karşısına Çıkınca; Mehmet Şef Yarışmacıyı Bozdu! Stüdyo Çalkalandı... Büyük Gönderme!
Aşkın Tarifi Dizisi Final Yapıyor! Milyonlar Bu Haber Karşısında Donup Kalacak; O Oyuncu da Gidiyor… mask
Aşkın Tarifi Dizisi Final Yapıyor! Milyonlar Bu Haber Karşısında Donup Kalacak; O Oyuncu da Gidiyor…
“Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin Öldü” Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi, Donup Kaldı! Twitter Yasta… mask
“Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin Öldü” Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi, Donup Kaldı! Twitter Yasta…
Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı” mask
Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı”
Demet Akalın'ın Hayatı Kabusa Döndü! Yemek Yemiyor, Su İçmiyor! Derdini Duyanlar, Derman Olmaya Çalışıyor... Ah Be Demet'im Yapma Böyle! mask
Demet Akalın'ın Hayatı Kabusa Döndü! Yemek Yemiyor, Su İçmiyor! Derdini Duyanlar, Derman Olmaya Çalışıyor... Ah Be Demet'im Yapma Böyle!
Sefirin Kızı Dizisi Tekrar Başlıyor! Dizinin Yeni Neslihan Atagül'ü İyileşti... Herkes Sefirin Kızı'nın Başlaması ve Onun Gelmesini Bekliyor, Kampanya Başlatıldı! mask
Sefirin Kızı Dizisi Tekrar Başlıyor! Dizinin Yeni Neslihan Atagül'ü İyileşti... Herkes Sefirin Kızı'nın Başlaması ve Onun Gelmesini Bekliyor, Kampanya Başlatıldı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kansere Karşı Mücadele Eden Canan Ergüder’in Son Hali Takipçilerini Öyle Bir Şoke Etti ki; ‘’Çok üzgünüm’’ Dedirtti! İşte Canan Ergüder’in Kemoterapi Sonrası İlk Görüntüsü… mask
Kansere Karşı Mücadele Eden Canan Ergüder’in Son Hali Takipçilerini Öyle Bir Şoke Etti ki; ‘’Çok üzgünüm’’ Dedirtti! İşte Canan Ergüder’in Kemoterapi Sonrası İlk Görüntüsü…
Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor… mask
Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor…
Müge Anlı’dan Çok Yeni Paylaşım! Bu Paylaşımı İlk Kez Göreceksiniz, Milyonları Duygu Seline Kaptırdı! Yer Gök İnliyor… Stüdyo Değil; Hayat Darmaduman Oluyor! mask
Müge Anlı’dan Çok Yeni Paylaşım! Bu Paylaşımı İlk Kez Göreceksiniz, Milyonları Duygu Seline Kaptırdı! Yer Gök İnliyor… Stüdyo Değil; Hayat Darmaduman Oluyor!
Masterchef Kavun Dolması Tarifiyle Eltinizi Çatlatacaksınız! Bunu Bir Kez Yiyen Misafir “Bir Daha” Diye Resmen Bağıracak! 15 – 20 Dakikada Hazır… mask
Masterchef Kavun Dolması Tarifiyle Eltinizi Çatlatacaksınız! Bunu Bir Kez Yiyen Misafir “Bir Daha” Diye Resmen Bağıracak! 15 – 20 Dakikada Hazır…
Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada... mask
Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada...
Masterchef'te Kahkaha Tufanı! Cenaze Menüsüyle Mehmet Şef'in Karşısına Çıkınca; Mehmet Şef Yarışmacıyı Bozdu! Stüdyo Çalkalandı... Büyük Gönderme! mask
Masterchef'te Kahkaha Tufanı! Cenaze Menüsüyle Mehmet Şef'in Karşısına Çıkınca; Mehmet Şef Yarışmacıyı Bozdu! Stüdyo Çalkalandı... Büyük Gönderme!
Aşkın Tarifi Dizisi Final Yapıyor! Milyonlar Bu Haber Karşısında Donup Kalacak; O Oyuncu da Gidiyor… mask
Aşkın Tarifi Dizisi Final Yapıyor! Milyonlar Bu Haber Karşısında Donup Kalacak; O Oyuncu da Gidiyor…
“Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin Öldü” Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi, Donup Kaldı! Twitter Yasta… mask
“Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin Öldü” Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi, Donup Kaldı! Twitter Yasta…
Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı” mask
Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı”
Demet Akalın'ın Hayatı Kabusa Döndü! Yemek Yemiyor, Su İçmiyor! Derdini Duyanlar, Derman Olmaya Çalışıyor... Ah Be Demet'im Yapma Böyle! mask
Demet Akalın'ın Hayatı Kabusa Döndü! Yemek Yemiyor, Su İçmiyor! Derdini Duyanlar, Derman Olmaya Çalışıyor... Ah Be Demet'im Yapma Böyle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kansere Karşı Mücadele Eden Canan Ergüder’in Son Hali Takipçilerini Öyle Bir Şoke Etti ki; ‘’Çok üzgünüm’’ Dedirtti! İşte Canan Ergüder’in Kemoterapi Sonrası İlk Görüntüsü… mask
Kansere Karşı Mücadele Eden Canan Ergüder’in Son Hali Takipçilerini Öyle Bir Şoke Etti ki; ‘’Çok üzgünüm’’ Dedirtti! İşte Canan Ergüder’in Kemoterapi Sonrası İlk Görüntüsü…
Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor… mask
Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor…
Müge Anlı’dan Çok Yeni Paylaşım! Bu Paylaşımı İlk Kez Göreceksiniz, Milyonları Duygu Seline Kaptırdı! Yer Gök İnliyor… Stüdyo Değil; Hayat Darmaduman Oluyor! mask
Müge Anlı’dan Çok Yeni Paylaşım! Bu Paylaşımı İlk Kez Göreceksiniz, Milyonları Duygu Seline Kaptırdı! Yer Gök İnliyor… Stüdyo Değil; Hayat Darmaduman Oluyor!
Masterchef Kavun Dolması Tarifiyle Eltinizi Çatlatacaksınız! Bunu Bir Kez Yiyen Misafir “Bir Daha” Diye Resmen Bağıracak! 15 – 20 Dakikada Hazır… mask
Masterchef Kavun Dolması Tarifiyle Eltinizi Çatlatacaksınız! Bunu Bir Kez Yiyen Misafir “Bir Daha” Diye Resmen Bağıracak! 15 – 20 Dakikada Hazır…
Ünlü Müzik Grubu The Offspring’in Aşısız Davulucusu Gruptan Çıkarıldı mask
Ünlü Müzik Grubu The Offspring’in Aşısız Davulucusu Gruptan Çıkarıldı
‘’Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel Sevgili’’ Dedi! Ortalığı Öyle Bir Karıştırdı ki; Yer yerinden Oynadı! Farah Zeynep Abdullah Sinirden Kendini Yırttı! mask
‘’Farah Zeynep Abdullah ve Ezhel Sevgili’’ Dedi! Ortalığı Öyle Bir Karıştırdı ki; Yer yerinden Oynadı! Farah Zeynep Abdullah Sinirden Kendini Yırttı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status