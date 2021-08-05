- 05 Ağu 2021 - 17:47 G: 05 Ağu 2021 - 18:02

Müge Anlı’dan Çok Yeni Paylaşım! Bu Paylaşımı İlk Kez Göreceksiniz, Milyonları Duygu Seline Kaptırdı! Yer Gök İnliyor… Stüdyo Değil; Hayat Darmaduman Oluyor!

Müge Anlı bu kez sadece TV ekranlarındaki değil sokaklardaki milyonları da gözyaşlarına boğdu! Öyle bir şey yaptı ki; Amcalar duygu seline kapıldı! Ekranların en çok izlenen programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı ‘’Ah be mügem ah be güzel kızım’’ dedirtti. O anları an be an paylaşan Müge Anlı gönülleri fethetmeyi yine başardı. İşte o çok merak edilen anlar…

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı programının sezon finali yapmasının ardından dinlenmek için tatile çıktı. Tatil için oldukça kötü bir zamanlama seçen Müge Anlı Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlara sessiz kalamadı. Yardıma desteği olan herkese imkanlarını sunan ve onlar için elinden geleni yapan Müge Anlı sokaklarda milyonları ağlattı. İşte o görüntülerin perde arkası…

05 Ağu 2021 - 17:47 Ankara- Yaşam

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