Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor…
Arka Sokaklar dizisinde yıllarca Zeynep karakterine hayat veren Gamze Özçelik oyunculuk kariyerine geri mi dönüyor? Hayranlarının kalbini yerinden çıkaran o haber sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Yıllar sonra Arka Sokaklara geri dönecek iddiaları ortaya atılan Gamze Özçelik geri mi gelecek? Duyanların şaşkınlığını gizleyemediği o haberin detayları…
Arka Sokaklar dizisinin 385. Bölümünde diziden ayrılma kararı veren Gamze Özçelik tüm hayranlarını üzmüştü. 2016 yılında diziden ayrılan Gamze Özçelik Arka Sokaklar kadrosuna geri mi dönüyor? Kadroya geri döneceği haberi herkesi heyecanlandıran Gamze Özçelik sevenlerinin kalbini yerinden oynatan bu haberle yeniden gündeme geldi. Peki o haberler doğru mu? İşte o iddiaların perde arkası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.