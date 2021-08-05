Arka Sokaklar Kadrosuna Yıllar Sonra Öyle Bir İsim Geri Dönüyor ki; Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Arka Sokaklar’ın Zeynep’i Gamze Özçelik Geri Geliyor…

Arka Sokaklar dizisinin 385. Bölümünde diziden ayrılma kararı veren Gamze Özçelik tüm hayranlarını üzmüştü. 2016 yılında diziden ayrılan Gamze Özçelik Arka Sokaklar kadrosuna geri mi dönüyor? Kadroya geri döneceği haberi herkesi heyecanlandıran Gamze Özçelik sevenlerinin kalbini yerinden oynatan bu haberle yeniden gündeme geldi. Peki o haberler doğru mu? İşte o iddiaların perde arkası…

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