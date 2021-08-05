- 05 Ağu 2021 - 18:49 G: 05 Ağu 2021 - 18:54

Kansere Karşı Mücadele Eden Canan Ergüder’in Son Hali Takipçilerini Öyle Bir Şoke Etti ki; ‘’Çok üzgünüm’’ Dedirtti! İşte Canan Ergüder’in Kemoterapi Sonrası İlk Görüntüsü…

Menajerimi Ara dizisinin kadrosunda yer alan ve pek çok kişi tarafından oldukça sevilen Canan Ergüder kanserle mücadele ediyor. Kanserle savaşan Canan Ergüder’in son hali takipçilerini öyle bir şoke etti ki ‘’Çok üzgünüm’’ dedirtti! İşte sevilen oyuncu Canan Ergüder’in oldukça merak edilen son hali…

Sevenleri Beğeni ve Yorum Yağdırdı! İşte O Fotoğraflar…

Başarılı oyunculuk kariyeriyle herkes tarafından sevilen Canan Ergüder son olarak Menajerimi Ara dizisinde oynamış olduğu ‘’Feriz’’ karakteriyle tüm izleyicilerin gönlünü fethetmişti. 44 Yaşında 1 çocuk annesi olan Canan Ergüder ani bir kararla diziden ayrılmış ve tüm sevenlerini merak içinde bırakmıştı.

Ani bir kararla Menajerimi Ara dizisinden ayrılan Canan Ergüder tüm sevenlerini üzmüş ve merakta bırakmıştı. Daha sonrasında ise kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sevdiklerini sağlık durumundan haberdar eden ve diziden neden ayrıldığını belirten Canan Ergüder’in ayrılık sebebi…

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05 Ağu 2021 - 18:49 Ankara- Yaşam

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