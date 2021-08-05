Trader'lar Heyecanlı! Bitcoin İçin Seanslara İlişkin Açıklama Yaptılar! "Fiyat O Noktaya Gidecek!"

On-chain analisti Willy Woo’ya göre Bitcoin bu seviyelere ulaşabilir

Bitcoin boğaları uzun vadede ultra yükseliş beklentilerini sürdürüyor. Ancak, her ne kadar lider kripto kendini bu konuda ispatlasa da, analistlere göre önümüzdeki birkaç ay içinde 60.000 doların üzerinde işlem yapılması oldukça zayıf gözüküyor. Bu doğrultuda, trader’lar eyni ATH seviyelerini takip etmek için vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla kaldıraçlı pozisyonlara yeni işlemler ekliyor. Bahislerin katlanarak artmasına rağmen, analistlere göre bu gerçekçi olmayan bir sonuç gibi görünüyor. On-chain analisti Willy Woo’nun, 65.000 dolar altı fiyat beklediği analizleri şu şekilde…

Analizlerini paylaştığımız on-chain analisti Willy Woo, Bitcoin madenilerinden ve balinalardan gelen döviz çıkışlarının ve birikimin, Bitcoin fiyatını önümüzdeki seanslarda 50.000 ile 60.000 dolar aralığına ulaştıracağını düşünüyor. Aynı zamanda, SEC ve başkan Gary Gensler , kripto para birimlerinin ortadan kalkmayacağına ve finansın geleceğinde büyük bir rol oynayacağına inanıyor. Bu nedenle, analistin de belirttiği üzere önümüzdeki birkaç ay için orta derecede yükseliş olması, Bitcoin ve piyasa için olum sonuçlar verebilir. BTC fiyatının olumlu yönde ilerleyeceğini düşünen analist, vadeli işlem sözleşmelerinin getirdiği likidite riskleriyle yüzleşmek istemeyen boğa trader’ları için, risk ve sınırlı bir kar ile tarafsız pazar görüşü stratejisi ile daha optimal sonuçlar elde edebileceğini düşünüyor.

Analiste göre Opsiyon piyasaları zararı en aza indirebilir

Opsiyon piyasalarında özel stratejiler geliştirmek ve daha fazla esneklik sağlamak için iki araç bulunmaktadır. Bunlardan alım opsiyonu (call) yukarı yönlü fiyat koruması sağlarken, satım opsiyonu (put) tam tersini yönde avantaj sağlamaktadır. Trader’lar, bir vadeli işlem sözleşmesine benzer şekilde, türevleri sınırsız negatif risk oluşturmak için satabilirler.

Bu konuda, sınırlı bir risk ve kar ile “Long Call Condor” stratejisi 21 Eylül’de sona erecek şekilde, hafif bir yükseliş aralığı kullanmaktadır. Temelinde, düşüş beklentileri içinde tercih edilebilir, ancak yazının devamında, çoğu trader’ın yukarı yönlü pozisyon olduğunu varsayarak devam edeceğiz.

Yukarıdaki stratejisi gerçekleştiğinde, Bitcoin 37.830 dolardan işlem görüyordu. Bu dönemde trader’lar, her iki yönü de göz önünde bulundurarak tercih yaptılar. İlk işlem, bu fiyat seviyesinin üzerinde pozitif bir risk yaratmak için 42.000 dolar değerinde 1.20 BTC satın alarak başlamaktadır. Ardından, 46.000 dolar üzerinde hedeflenen kazançları sağlamak için, trader’ların 46.000 dolarda “call” girişinin 1.1 BTC miktarındaki sözleşmesini satması gerekiyor. Stratejinin sonlarına doğru, bu seviyenin üzerindeki kazançları sınırlandırmak için, 56.000 dolarlık 1.3 BTC sözleşmesinin satılması gerekiyor. Ardından, Bitcoin’de başlayabilecek dalgalardan korunmak için 60.000 dolarda 1.22 BTC’nin korunması gerekiyor.

Pechman’e göre, bu durumda kazançlar zarardan daha ağır basıyor

Analistin belirttiği yukarıdaki adımlar, her ne kadar çok aşamalı olsa da, gereken marj yalnızca 0,0265 BTC’dir ve bu aynı zamanda maksimum kaybı temsil etmektedir. Strateji sonrası potansiyel net kar, BTC’nin 42.950 dolar (% 13.5 artış) ile 59.450 dolar (% 57 artış) arasında işlem görmesi durumunda gerçekleşecektir. Eğer trader’lar yeterli likiditeye sahipse, analiste göre 21 Eylül’den önce pozisyonu kapatmanın da mümkün olduğunu unutmamalıdır. Maksimum kazanç, 0.0775 BTC’de 46.000 ile 56.000 dolar arasında, potansiyel kayıptan neredeyse üç kat daha yüksektir.