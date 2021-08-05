Trader'lar Heyecanlı! Bitcoin İçin Seanslara İlişkin Açıklama Yaptılar! "Fiyat O Noktaya Gidecek!"
İki kripto analisti Bitcoin için önümüzdeki dönemdeler de zaman geçirebileceği seviyeleri açıklıyor. On-chain analisti Willy Woo, BTC için 60.000 doların altında bir aralık belirlerken, analist Marcel Pechman en az riskle opsiyon piyasalarını değerlendiriyor. Ayrıntılar şu şekilde…
On-chain analisti Willy Woo’ya göre Bitcoin bu seviyelere ulaşabilir
Bitcoin boğaları uzun vadede ultra yükseliş beklentilerini sürdürüyor. Ancak, her ne kadar lider kripto kendini bu konuda ispatlasa da, analistlere göre önümüzdeki birkaç ay içinde 60.000 doların üzerinde işlem yapılması oldukça zayıf gözüküyor. Bu doğrultuda, trader’lar eyni ATH seviyelerini takip etmek için vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla kaldıraçlı pozisyonlara yeni işlemler ekliyor. Bahislerin katlanarak artmasına rağmen, analistlere göre bu gerçekçi olmayan bir sonuç gibi görünüyor. On-chain analisti Willy Woo’nun, 65.000 dolar altı fiyat beklediği analizleri şu şekilde…
Analiste göre Opsiyon piyasaları zararı en aza indirebilir
Opsiyon piyasalarında özel stratejiler geliştirmek ve daha fazla esneklik sağlamak için iki araç bulunmaktadır. Bunlardan alım opsiyonu (call) yukarı yönlü fiyat koruması sağlarken, satım opsiyonu (put) tam tersini yönde avantaj sağlamaktadır. Trader’lar, bir vadeli işlem sözleşmesine benzer şekilde, türevleri sınırsız negatif risk oluşturmak için satabilirler.
Pechman’e göre, bu durumda kazançlar zarardan daha ağır basıyor
Analistin belirttiği yukarıdaki adımlar, her ne kadar çok aşamalı olsa da, gereken marj yalnızca 0,0265 BTC’dir ve bu aynı zamanda maksimum kaybı temsil etmektedir. Strateji sonrası potansiyel net kar, BTC’nin 42.950 dolar (% 13.5 artış) ile 59.450 dolar (% 57 artış) arasında işlem görmesi durumunda gerçekleşecektir. Eğer trader’lar yeterli likiditeye sahipse, analiste göre 21 Eylül’den önce pozisyonu kapatmanın da mümkün olduğunu unutmamalıdır. Maksimum kazanç, 0.0775 BTC’de 46.000 ile 56.000 dolar arasında, potansiyel kayıptan neredeyse üç kat daha yüksektir.
05 Ağu 2021 - 20:21 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.