Ethereum Hard Forku Dünyayı Salladı! Ethereum'u Olanlar Köşeyi Döndü! Bu Süreçte Neler Yaşandı?

Ethereum Güncelleme Sonrası Ralliye Başladı!

Bitcoin’den sonra piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum başlangıçta istikrarlıydı. Ancak yaklaşık bir saat sonra ralliye başladı.

Kripto yatırımcıları, değişikliklerin blockchain tarafından yeni Ethereum verme hızını nasıl etkileyebileceğine dair işaretler için dağıtımı izlerken yükseltmeyi sıcak bir şekilde bekliyordu. Bu arz ve talep arasındaki dengeyi belirlemede önemli bir faktör. Analistler, yeni teknoloji uygulandıkça bir şeylerin ters gitme riskine de dikkat çekmişti.

Ethereum, Londra hard forkuna kadar geçen haftalarda etkileyici bir ralli yaptı. Öyle ki Bitcoin‘e göre iki aylık bir konsolidasyondan çıktı. Ethereum fiyatı bu yıl üç katından fazla arttı. Bitcoin’in %31’lik kazancını büyük ölçüde geride bıraktı.

Birçok kripto yatırımcısı, Ethereum İmprovement Proposal (EIP) 1559 adı verilen ve kripto para biriminin arzının belirli bir miktarının “yakılması” veya dolaşımdan kaldırılması için ağın ücret yapısını değiştiren yükseltmenin bileşenine odaklandı. İddia, blockchainin kripto para biriminin yeni birimlerini net olarak ihraç etmesinin, değişikliğin bir sonucu olarak yavaşlayacağı ve sonuçta fiyatın altında bir zemin belirlemeye yardımcı olacağıdır.

Stack Funds ve diğer yerlerdeki analistler, Londra hard fork ve EIP 1559 uygulamasını, kripto para biriminin arz büyümesindeki büyük değişikliklerin blockchainin yaşam döngüsünün belirli anlarında dağıtılması anlamında Bitcoin blockchaininin her dört yılda bir “yarılanmalarına” benzettiler. Bazı yatırımcılar Bitcoin’in geçmişteki yarılanma olaylarının temel kripto para biriminin fiyatını artırmaya yardımcı olduğuna inanıyor.

Ancak önceki Bitcoin yarılanmalarında olduğu gibi, Ethereum’un Londra hard forkunun tam etkisinin bilinmesi zaman alabilir. Bu nedenle Ethereum hareketlerinde ortaya çıkan herhangi bir fiyatın gerçekleşmesi yavaş olabilir.

Madenci Geliri Azalabilir!

Yükseltme yürürlüğe girdikten sonra, madencilere ödenen ücretlerin bir kısmını “yakmak” için bir mekanizmayı etkinleştirilecektir. Ethereum fiyatını desteklemeye yardımcı olsa da, EIP 1559’un bu yönü Ethereum madencilerinin gelirini azaltma potansiyeli nedeniyle tartışmalı olarak görülüyor.

Şimdiye kadar Ethereum’un gaz ücreti serbest çalışan bir serbest piyasa tarafından belirlendi. Kullanıcılar işlemlerinin işlenmesi için belirli bir miktar ETH ayırır. En yüksek öncelik en yüksek teklifi verene gider.

Compass Mining’e göre, madenciler yükseltmeden sonra gelirlerinin %20 ila %30 oranında düştüğünü görecekler. Çünkü ücretlerinin bir kısmı yakılacak.

Güncelleme Sonrası Neler Yaşandı?

Yükseltmenin üzerinden henüz 2 saat geçmemişken yaklaşık 200 ETH yakıldı. Emisyon oranlarında da rahatlama kaydedildi. Ethereum fiyatı Bitcoin korelasyonunu kırmayı deniyordu. İlk 2 saatte bunlar olurken ETH 2600 dolar seviyelerinden işlem görüyordu.

Sonrasında datalar düzeltildi ve yakılan Ethereum sayısı 224’e yükseldi. Bu arada da ETH, Bitcoin korelasyonunu kırmıştı ve yükselişe geçmişti. Saatler 17.00’ı gösterirken yakılan ETH sayısı 254’e yükselmişti. Ardından ETH fiyatı 2680 dolar oldu.

Yaklaşık 1 saat önce ETH emisyon oranı 4.6 olmuştu ve 300 ETH yakılmıştı. Böylelikle Ethereum fiyatı 2770 dolara yükseldi.

Yazım sırasında ise ETH ağında an itibariyle EIP1559 ile birlikte emisyon oranı 4.12 olurken 625 ETH yakıldı.

ETH yazım sırasında 2750 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Son 2 saat içinde ise yaklaşık olarak %10 yükseldi.