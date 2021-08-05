JPMorgan Bitcoin’e İnanmıyor! Banka Müşterileri Süreci Belirleyecek! Ne Derseler O Olacak!

JPMorgan’daki varlıklı müşteriler zaten bir aracı kurum hesabı aracılığıyla GBTC ve diğer Bitcoin fonlarına erişebiliyorlardı fakat bu yeni Bitcoin fonu sadece “JPMorgan Private Bank” müşterilerine özel olacak.

Söz konusu hizmeti önemli kılansa JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın Bitcoin’e hala inanmıyor oluşu. Hatırlanacak olursa 2017 yılında Dimon, Bitcoin’i sahtekarlık olarak değerlendirmişti. Bundan birkaç ay önce yaptığı son açıklamalarda ise Bitcoin’e hala güvenmediğini, asla BTC destekçisi olmadığını belirtmişti. Dimon’ın

Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır.

yönündeki açıklamaları hala unutulmuş değil ancak ünlü CEO, şirket politikalarının kişisel inançlarından daha kıymetli olduğunu ve müşteriler talep ettikçe de bu tür yatırımlara devam edeceklerini belirtiyor. Nitekim şirketin önde gelen müşterileri Bitcoin’i bir varlık sınıfı olarak görüyor ve yatırım yapmak istiyorlar.

Öte yandan şirket içi güvenilir kaynaklardan öğrenildiğine göre söz konusu fon SEC tarafından onaylanacak bir örnek teşkil edebilirse kolayca bir ETF’ye dönüştürülebilir. Fon henüz hiçbir müşterinin yatırımını güvence altına almış değil ancak kısa zamanda çokça rağbet göreceğine kesin gözüyle bakılıyor.