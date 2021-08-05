Avrupa Birliği Yasalarına Tamamen Uygun! İlk Bitcoin EFT Başlatıldı! Bundan Sonra Ne Olacak?

Financial Times’ın haberine göre Melanion Capital’in bu yeni fonu, Bitcoin ile %90 ilişkili bir şekilde işlem görecek. Fon ayrıca aralarında kripto para madenciliği ve Blockchain alanlarında da faaliyet gösteren 30 şirketin hisse senetlerini içeren bir endeksi takip edecek. Bunlar arasında Riot Blockchain, Galaxy Digital ve Voyager Digital gibi birbirinden önemli firmalar yer alıyor.

Avrupa kripto para ETP’lerinin önünü açsa da bölgenin sıkı yasal çerçevesi sebebiyle bir ETF’nin yakın zamanda başlatılmasına pek ihtimal verilmemekteydi.

Piyasaya sürülen yeni ETF kripto paralara uyarlanmış olsa da tam olarak Bitcoin’e işaret eden bir yasal çerçeveden söz etmek zor. Ayrıca Melanion Capital'in ETF'si, Bitcoin'i izleyen ilk ürün değil. Wisdom Bitcoin ETP, menkul kıymet olmasa da Bitcoin'i izleyen finansal ürünlerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Melanion Capital ETF Başkanı Cyril Sabbagh, yeni ürünün düz bir Bitcoin yatırımından daha iyi bir seçenek olduğunu savunuyor. Başkan, bu düşüncesinin arkasında tokenlerin kaybolması veya korsanlık gibi, kurumlar için endişe yaratan sebepler olduğunu ifade ediyor.

Kanada ve Avrupa’nın ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin bir Bitcoin ETF’ye onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor.