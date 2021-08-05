Tarım ve Orman Bakanlığı'na Şok! Site Hacklendi! Bitcoin Ransomware İddiası Oldukça Kuvvetli!

Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi hacklendi! Bitcoin ransomware iddiası

Bitcoin Ransomware saldırıları dünyanın birçok yerinde birçok kamu ve özel kuruluşu olumsuz yönde etkileyebiliyor. ABD’de belediyeler, enerji şirketleri ve birçok işletmenin web sitesine sızan siber saldırganlar, kurumlara ait bilgileri çalarak Bitcoin üzerinden fidye talep ediyor. Bu saldırılar ise çeşitli fidye yazılımları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yeni Çağ gazetesinde yayınlanan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi benzer bir siber saldırı altında kaldı. Saldırganlar çeşitli bilgileri elde etti. Başka bir iddiaya göre saldırganlar bu bilgiler karşılığında Bitcoin üzerinden fidye talep ediyor.

Yeni Çağ Gazetesinin iddiasına göre Bakanlık ilgili siber saldırıyı doğruladı. Gazetedeki ilgili bölüm şu şekilde:

“Tarım Bakanı Basın Müşaviri Ender Sever, konudan bilgisi olmadığını söyledi. Ancak araştırıp bilgi vereceğini söyledikten sonra çok hızlı geri dönüp olayı doğruladı.”