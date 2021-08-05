Tarım ve Orman Bakanlığı'na Şok! Site Hacklendi! Bitcoin Ransomware İddiası Oldukça Kuvvetli!
Yeni Çağ Gazetesinin gazete yazarı Nuray Başaran’a dayandırdığı habere göre Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi hacklendi. İddialara göre verileri çalan saldırganlar Bitcoin üzerinden fidye talep ediyor. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi hacklendi! Bitcoin ransomware iddiası
Bitcoin Ransomware saldırıları dünyanın birçok yerinde birçok kamu ve özel kuruluşu olumsuz yönde etkileyebiliyor. ABD’de belediyeler, enerji şirketleri ve birçok işletmenin web sitesine sızan siber saldırganlar, kurumlara ait bilgileri çalarak Bitcoin üzerinden fidye talep ediyor. Bu saldırılar ise çeşitli fidye yazılımları üzerinden gerçekleştiriliyor.
Yeni Çağ gazetesinde yayınlanan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi benzer bir siber saldırı altında kaldı. Saldırganlar çeşitli bilgileri elde etti. Başka bir iddiaya göre saldırganlar bu bilgiler karşılığında Bitcoin üzerinden fidye talep ediyor.
Yeni Çağ Gazetesinin iddiasına göre Bakanlık ilgili siber saldırıyı doğruladı. Gazetedeki ilgili bölüm şu şekilde:
“Tarım Bakanı Basın Müşaviri Ender Sever, konudan bilgisi olmadığını söyledi. Ancak araştırıp bilgi vereceğini söyledikten sonra çok hızlı geri dönüp olayı doğruladı.”
05 Ağu 2021 - 21:26 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.