- 06 Ağu 2021 - 00:01 G: 05 Ağu 2021 - 21:47

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 6 Ağustos 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 6 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralılar çeşitli nedenlerle başkentte yaşanan su kesintilerinden etkilenmeye devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında gün içerisinde yaşanan su kesintileri devam ederken, Ankaralılar su kesintisinin ne zaman son bulacağını merak ediyor. Peki, ASKİ 6 Ağustos Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 6 Ağustos Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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06 Ağu 2021 - 00:01 - Yaşam

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