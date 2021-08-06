6 Ağustos Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 6 Ağustos 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara, elektrik hatlarında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle karanlığa bürünmeye devam ediyor. Yaşanacak olan elektrik kesintilerinden yaşadıkları bölgelerin etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, 6 Ağustos Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Ağustos Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…





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