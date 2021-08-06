Ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İkimizin Sırrı dizisinin nihayet yayın tarihi belli oldu. Dizi seyircisi tarafından büyük bir ilgiyle beklenen İkimizin Sırrı dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı ile de o bölgeyi kendisine mesken tuttuğu öğrenildi! Peki, İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor? İkimizin Sırrı dizisi nerede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizisi hangi kanalda, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar…





Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>