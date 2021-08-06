İkimizin Sırrı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? İkimizin Sırrı Dizisi Nerede Çekiliyor? İkimizin Sırrı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor?
Ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İkimizin Sırrı dizisinin nihayet yayın tarihi belli oldu. Dizi seyircisi tarafından büyük bir ilgiyle beklenen İkimizin Sırrı dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı ile de o bölgeyi kendisine mesken tuttuğu öğrenildi! İşte detaylar...
Ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İkimizin Sırrı dizisinin nihayet yayın tarihi belli oldu. Dizi seyircisi tarafından büyük bir ilgiyle beklenen İkimizin Sırrı dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı ile de o bölgeyi kendisine mesken tuttuğu öğrenildi! Peki, İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor? İkimizin Sırrı dizisi nerede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizisi hangi kanalda, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>
06 Ağu 2021 - 00:07 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.