- 06 Ağu 2021 - 00:07 G: 05 Ağu 2021 - 22:03

İkimizin Sırrı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? İkimizin Sırrı Dizisi Nerede Çekiliyor? İkimizin Sırrı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor?

Ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İkimizin Sırrı dizisinin nihayet yayın tarihi belli oldu. Dizi seyircisi tarafından büyük bir ilgiyle beklenen İkimizin Sırrı dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı ile de o bölgeyi kendisine mesken tuttuğu öğrenildi! İşte detaylar...

Ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İkimizin Sırrı dizisinin nihayet yayın tarihi belli oldu. Dizi seyircisi tarafından büyük bir ilgiyle beklenen İkimizin Sırrı dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı ile de o bölgeyi kendisine mesken tuttuğu öğrenildi! Peki, İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor? İkimizin Sırrı dizisi nerede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizisi hangi kanalda, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar…



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06 Ağu 2021 - 00:07 - Dizi Haberleri

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