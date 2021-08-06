2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda heyecan giderek katlanıyor. Okçuluk sporunda Türkiye’ye altın madalya gururunu yaşatan Mete Gazoz’un açtığı yolu şimdilerde Buse Naz Çakıroğlu takip ediyor. 23 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp, 8 Ağustos 2021 tarihinde son bulacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda nefesler bu kez Buse Naz Çakıroğlu için tutuluyor. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu altın madalyayı aldı mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir, aslen nereli kaç yaşında? İşte, detaylar…





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