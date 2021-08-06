Busenaz Sürmeneli’nin Final Maçı Ne Zaman? Busenaz Sürmeneli Altın Madalyayı Aldı Mı? Busenaz Sürmeneli Kimdir, Aslen Nereli Kaç Yaşında?
Yarışların tüm heyecanıyla devam ettiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadın yarışmacılar, rakiplerine kök söktürüyor. Finali görmeyi başaran ikinci kadın boks sporcusu olan Busenaz Sürmeneli’nin maç detayları haberimizde...
Yarışların tüm heyecanıyla devam ettiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadın yarışmacılar, rakiplerine kök söktürüyor. Finali görmeyi başaran ikinci kadın boks sporcusu olan Busenaz Sürmeneli’nin maç tarihi ise, nihayet belli oluyor. Peki, Busenaz Sürmeneli’nin final maçı ne zaman? Busenaz Sürmeneli altın madalyayı aldı mı? Busenaz Sürmeneli kimdir, aslen nereli kaç yaşında? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2021 - 00:09 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.