- 06 Ağu 2021 - 00:09 G: 05 Ağu 2021 - 22:12

Busenaz Sürmeneli’nin Final Maçı Ne Zaman? Busenaz Sürmeneli Altın Madalyayı Aldı Mı? Busenaz Sürmeneli Kimdir, Aslen Nereli Kaç Yaşında?

Yarışların tüm heyecanıyla devam ettiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadın yarışmacılar, rakiplerine kök söktürüyor. Finali görmeyi başaran ikinci kadın boks sporcusu olan Busenaz Sürmeneli’nin maç detayları haberimizde...

Yarışların tüm heyecanıyla devam ettiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadın yarışmacılar, rakiplerine kök söktürüyor. Finali görmeyi başaran ikinci kadın boks sporcusu olan Busenaz Sürmeneli’nin maç tarihi ise, nihayet belli oluyor. Peki, Busenaz Sürmeneli’nin final maçı ne zaman? Busenaz Sürmeneli altın madalyayı aldı mı? Busenaz Sürmeneli kimdir, aslen nereli kaç yaşında? İşte, detaylar…



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06 Ağu 2021 - 00:09 - Spor

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