Çukur dizisinde aldığı rol ile bu sezonun en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Damla Sönmez, bir yıl içerisinde hayran sayısını neredeyse ikiye katladı. Çukur’un efsane başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’ye sezon boyunca eşlik eden Damla Sönmez, İynemli ile arasındaki uyumla da çok beğenildi. Peki, Damla Sönmez kimdir, nasıl ünlü oldu? Damla Sönmez Çerkez mi? Damla Sönmez kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…





Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>