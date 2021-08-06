Damla Sönmez Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Damla Sönmez Çerkez Mi? Damla Sönmez Kaç Yaşında, Aslen Nereli?
Çukur dizisinde aldığı rol ile bu sezonun en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Damla Sönmez, bir yıl içerisinde hayran sayısını neredeyse ikiye katladı. Damla Sönmez ile ilgili detaylar haberimizde. İşte detaylar...
Çukur dizisinde aldığı rol ile bu sezonun en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Damla Sönmez, bir yıl içerisinde hayran sayısını neredeyse ikiye katladı. Çukur’un efsane başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’ye sezon boyunca eşlik eden Damla Sönmez, İynemli ile arasındaki uyumla da çok beğenildi. Peki, Damla Sönmez kimdir, nasıl ünlü oldu? Damla Sönmez Çerkez mi? Damla Sönmez kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2021 - 11:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.