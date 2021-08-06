Milyonlar Şok Geçiriyor! “Lionel Messi Türk Takımına Geliyor” İddialar Sosyal Medyayı Resmen Ateşe Verdi! Messi Erzurum’da mı?

Lionel Messi ile Barcelona arasında ki anlaşmazlık nihayetinde sonuçlandı. Yıldız oyuncu efsane olduğu takım ile anlaşmadı ve şu an serbest kaldı. Fransa liginden PSG, Lionel Messi için en ciddi adaylardan birisi olarak haberlere düşerken Türkiye Liginden bir takımın da talip olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü.

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