06 Ağu 2021 - 12:22 Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 12:41
Milyonlar Şok Geçiriyor! “Lionel Messi Türk Takımına Geliyor” İddialar Sosyal Medyayı Resmen Ateşe Verdi! Messi Erzurum’da mı?
Dünya bu haberi konuşuyor.. Lionel Messi efsane olduğu takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Bu haberler sonrasında ise tüm dünya kulüpleri resmen sıraya girdi.
Lionel Messi ile Barcelona arasında ki anlaşmazlık nihayetinde sonuçlandı. Yıldız oyuncu efsane olduğu takım ile anlaşmadı ve şu an serbest kaldı. Fransa liginden PSG, Lionel Messi için en ciddi adaylardan birisi olarak haberlere düşerken Türkiye Liginden bir takımın da talip olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.