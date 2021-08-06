- 06 Ağu 2021 - 12:22 G: 06 Ağu 2021 - 12:41

Milyonlar Şok Geçiriyor! “Lionel Messi Türk Takımına Geliyor” İddialar Sosyal Medyayı Resmen Ateşe Verdi! Messi Erzurum’da mı?

Dünya bu haberi konuşuyor.. Lionel Messi efsane olduğu takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Bu haberler sonrasında ise tüm dünya kulüpleri resmen sıraya girdi.

Yeşil Sahaların Bir Numarası Türkiye'ye mi Geliyor?

Lionel Messi ile Barcelona arasında ki anlaşmazlık nihayetinde sonuçlandı. Yıldız oyuncu efsane olduğu takım ile anlaşmadı ve şu an serbest kaldı. Fransa liginden PSG, Lionel Messi için en ciddi adaylardan birisi olarak haberlere düşerken Türkiye Liginden bir takımın da talip olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü.

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06 Ağu 2021 - 12:22 Ankara- Spor

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