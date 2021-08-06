- 06 Ağu 2021 - 12:28 G: 06 Ağu 2021 - 13:01

İngilizce Kız İsimleri 2021! İngilizce Erkek İsimleri 2021Dünya'da En Çok Kullanılan İngilizce Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları

Bir insanın bütün hayatı boyunca kullanacağı ismin belirlenmesinde bir hayli düşünülmesi gerekiyor. Modern isme sahip olan çocuklar, isimlerinden kolay kolay rahatsız olmazken; demode isme sahip olan çocuklar ilerleyen yaşlarda isimlerini değiştirmek isteyebiliyor. İşte size birbirinden güzel ingilizce kız isimleri...

Bir insanın bütün hayatı boyunca kullanacağı ismin belirlenmesinde bir hayli düşünülmesi gerekiyor. Modern isme sahip olan çocuklar, isimlerinden kolay kolay rahatsız olmazken; demode isme sahip olan çocuklar ilerleyen yaşlarda isimlerini değiştirmek isteyebiliyor. Öte yandan Türkiye’de çok sık kullanılan Ahmet, Mehmet, Hasan ve Ali gibi isimlerin olması bu durumun sadece bu coğrafyaya özgü mü olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Peki, dünya'da en çok kullanılan İngilizce kız bebek isimleri ve anlamları neler? İşte, dünya'da en çok kullanılan İngilizce kız bebek isimleri ve anlamları…

06 Ağu 2021 - 12:28 - Yaşam

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