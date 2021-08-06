FOX TV ekranlarının en fenomen dizisi olan Yasak Elma’ya girme hazırlıklarını tamamlayan Biran Damla Yılmaz’ın nasıl bir rol ile seyirci karşısına çıkacağı Yasak Elma fanları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, nasıl ünlü oldu? Biran Damla Yılmaz da estetik var mı? Biran Damla Yılmaz, kaç yaşında, boyu kaç? İşte, detaylar…





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