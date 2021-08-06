Arif Verimli Müge Anlı Hakkında Öyle Açıklamalarda Bulundu ki; Bu Özel Açıklamaları İlk kez Yaptı! Arif Verimli Müge Anlı’ya Kızgın mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli Armağan Çağlayan’ın programında yaptığı ilginç açıklamalarla gündem haline gelen Arif Verimli kısa süre önce programa veda etmişti. Neden veda ettiğiyle ilgili çıkan haberler sonrası Arif verimli özel açıklamalarda bulunarak tüm soru işaretlerini giderdi.

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