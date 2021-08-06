Arif Verimli Müge Anlı Hakkında Öyle Açıklamalarda Bulundu ki; Bu Özel Açıklamaları İlk kez Yaptı! Arif Verimli Müge Anlı’ya Kızgın mı?
ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla bilinen Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Armağan Çağlayan’ın programına katılarak oldukça özel açıklamalarda bulundu. Armağan Çağlayan’ın programına konuk olarak katılan Arif Verimli Müge Anlı ve ekibine kızgın mı? Haberin detayları devamında yer alıyor…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli Armağan Çağlayan’ın programında yaptığı ilginç açıklamalarla gündem haline gelen Arif Verimli kısa süre önce programa veda etmişti. Neden veda ettiğiyle ilgili çıkan haberler sonrası Arif verimli özel açıklamalarda bulunarak tüm soru işaretlerini giderdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.