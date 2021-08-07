Müge Anlı'dan Ayrılan Psikiyatrist Arif Verimli Öyle Açıklamalarda Bulundu ki; Herkes Şaştı Kaldı! Arif Verimli Müge Anlı’ya Kızgın mı?
ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla bilinen Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Armağan Çağlayan’ın programına katılarak oldukça özel açıklamalarda bulundu. Armağan Çağlayan’ın programına konuk olarak katılan Arif Verimli Müge Anlı ve ekibine kızgın mı? Haberin detayları devamında yer alıyor…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli Armağan Çağlayan’ın programında yaptığı ilginç açıklamalarla gündem haline gelen Arif Verimli kısa süre önce programa veda etmişti. Neden veda ettiğiyle ilgili çıkan haberler sonrası Arif verimli özel açıklamalarda bulunarak tüm soru işaretlerini giderdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Uçak - ARADA TARTIŞMALAR; KIRILMALAR, KIRGINLIKLAR OLABİLİR! BU; İNSANIN DOĞASINDA OLAN BİR EYLEMDİR
ARİF HOCAMDA UMARIM KIRGINLIĞINI DARGINLIĞINI BİTİRİR!
BEN; ÖYLE ÜMİT EDİYORUM!
MÜÜMANIN MÜSMAN İLE OLAN KIRGINLIĞI; MENDİL KURUYUNCAYA KADAR GEÇEN ZAMAN İÇERİSİNDE BİTER.
ARİF HOCAM DA BUNUN BİLİNCİNDEDİR!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.