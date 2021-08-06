Neslihan Atagül’ün Annesini Görenler Dilini Isırdı! Öyle Bir Annesi Var ki; Görenler Annesine Bak Kızını Al’’ Dedi.
Sefirin Kızı dizisiyle oyunculuk kariyerindeki başarılarını bir kere daha gözler önüne seren Neslihan Atagül’ün annesini görenler dilini ısırdı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün öyle bir annesi var ki; görenler ‘’Annesine bak kızını al’’ dedi.
Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül’ün annesini gören herkes ‘’Maşallah’’ demeden geçmedi. Başarılı oyuncunun annesinin güzelliği görenleri şok etti. Pek çok kişi ‘’Annesi kızını geçti’’ dedi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu konu birçok kişi tarafından konuşuldu. İşte haberin detayları….
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.