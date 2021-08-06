Neslihan Atagül’ün Annesini Görenler Dilini Isırdı! Öyle Bir Annesi Var ki; Görenler Annesine Bak Kızını Al’’ Dedi.

Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül’ün annesini gören herkes ‘’Maşallah’’ demeden geçmedi. Başarılı oyuncunun annesinin güzelliği görenleri şok etti. Pek çok kişi ‘’Annesi kızını geçti’’ dedi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu konu birçok kişi tarafından konuşuldu. İşte haberin detayları….

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