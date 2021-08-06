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06 Ağu 2021 - 13:39

Tarık Emir Tekin Sadakatsiz Dizisinden Ayrıldı Mı? Şevval Sam'ın Oğlu Tarık Emir Tekin Kimdir? Tarık Emir Tekin Babası Kimdir?

Şevval Şam’ın oğlu olan Tarık Emir Tekin, annesinden izinden gitmeye devam ediyor. Oyunculuk kariyerinde önemli bir dönem noktasında bulunan Tarık Emir Tekin, Sadakatsiz dizisindeki rolü ile popülerliğini giderek artırıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...