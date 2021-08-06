Bir Zamanlar Kıbrıs 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor?
İlk sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiren ve adından sıkça söz ettirmeye başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İşte merak edilen detaylar...
İlk sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiren ve adından sıkça söz ettirmeye başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, ikinci sezonu için geri sayıma başladı. Verdiği röportajda ikinci sezon tarihini ağzından kaçıran Pelin Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin seyircisine müjdeyi verdi! Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi kanalda, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2021 - 13:41 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.