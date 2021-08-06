Ankara Kira Artış Oranı Ne Oldu 2021? Ğustos Kira Zammı Ne Kadar Oldu? TEFE TÜFE Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Açıklandı Mı?
emmuz ayı enflasyon oranı geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Pek çok emekli ve memura zam olarak yansıyan enflasyon farkı aynı zamanda zamları da beraberinde getirdi. Ankara'da ikamet eden vatandaşlarda kira artış oranlarını merak ediyor. İşte detaylar...
Temmuz ayı enflasyon oranı geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Pek çok emekli ve memura zam olarak yansıyan enflasyon farkı aynı zamanda zamları da beraberinde getirdi. Ev kiralarını da yakından ilgilendiren enflasyon oranı; ağustos ayında zam yapacak olan ev sahiplerinin yüzünü güldürürken, kiracıları zor durumda bırakacak şekilde gerçekleşti. Peki, 2021 Ağustos kira zammı ne kadar oldu? İşte konu hakkında son dakika gelişmeler! Peki, Ankara kira artış oranı ne oldu 2021? Ağustos kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2021 - 13:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.