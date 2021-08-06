Ankara Kira Artış Oranı Ne Oldu 2021? Ğustos Kira Zammı Ne Kadar Oldu? TEFE TÜFE Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Açıklandı Mı?

Temmuz ayı enflasyon oranı geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Pek çok emekli ve memura zam olarak yansıyan enflasyon farkı aynı zamanda zamları da beraberinde getirdi. Ev kiralarını da yakından ilgilendiren enflasyon oranı; ağustos ayında zam yapacak olan ev sahiplerinin yüzünü güldürürken, kiracıları zor durumda bırakacak şekilde gerçekleşti. Peki, 2021 Ağustos kira zammı ne kadar oldu? İşte konu hakkında son dakika gelişmeler! Peki, Ankara kira artış oranı ne oldu 2021? Ağustos kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte, detaylar…





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