Yansımalar Ortaya Çıkıyor! London Hard Forku Devrede! Kaç Ethereum Yakıldı! İşte Detaylar...

Tüm kripto para ekosisteminin beklediği Ethereum London hard fork’u dün gerçekleşti. Elde edilen verilere göre 5 Ağustos’ta gerçekleşen hard fork sonrasında her dakika yaklaşık olarak 2,3 ETH yakılıyor.

ETH Yakımları Başladı

Merakla beklenen London hard forku, bu hafta Çarşamba günü yayına girdi ve işlem ücretlerini (gas fee) ayarlayan EIP-1559 yükseltmesi de böylece başlamış oldu. EOP 1559 ile Ethereum’da yeni bir işlem ücreti mekanizması uygulanmaya başladı. Artık işlem ücreti olarak ödenen ETH’ların bir kısmı yakılıyor.

Yükseltmenin yaklaşık 14 saat önce yayına girmesinden bu yana yakılan toplam ETH miktarı, mevcut çeşitli sayaçlara göre yaklaşık 3.395 ETH seviyesinde bulunuyor. Ayrıca Etherchain, dakikada ortalama 2.36 ETH yakıldığını gösteriyor. Bu da dakikada yaklaşık olarak 6.590 dolar değerinde ve her saat başı 395.000 dolar değerinde ETH’un yakıldığı anlamına geliyor.

Bunlara ek olarak Ultrasound.money adlı alternatif bir sayaç, şu anki ETH değeri ile yaklaşık 9,5 milyon dolar değerinde toplam 3,390 ETH yakıldığını bildiriyor. Sayaç, popüler NFT piyasası OpenSea‘nin, yükseltme başlatıldığından bu yana 374 ETH ile en fazla yakıma ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

İkinci sırada ise yazım sırasında 263 ETH veya 740.000 dolar yakan Uniswap’ın 2. sürümü bulunuyor. Uniswap kurucusu Hayden Adam konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, işler aynı hızda devam ederse, protokolün yılda 350.000 ETH veya yaklaşık olarak 1 milyar dolar değerinde ETH yakabileceğini belirtti.

Gelecekte Neler Olabilir?

Bankless DeFi, yakım durumunun gelecekteki arz üzerindeki etkisini tahmin etmek amacıyla bazı rakamlar paylaşıyor. Ancak bu noktada taban ücret, toplam işlem ücretinin %25 ile %75’i arasında olduğundan, manuel hesaplama ve tahminler yapmanın zor olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Platform ise 2021’de oluşturulan ücretlere ilişkin verileri kullanarak yanma oranlarını bu aralıkta modelledi ve şu sonuca vardı:

Bu rakamları yıllık olarak değerlendirdiğimizde, 2021’de 800.000 ile 2,4 milyon arasında ETH’nin yakılmasının öngörüldüğü ifade edilebilir.

Tüm bunların yanında yapılan açıklamalara göre Ethereum‘un yakım işlemleri piyasa hacmi bakımından en büyük 2. kripto para biriminin deflasyonist bir hal almasını sağlayabilir. Bu da fiyatın çok daha yüksek seviyeleri görmesi anlamına geliyor olabilir.