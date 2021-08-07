Mehmet Ali Erbil Daha Yeni İyileşmişken, Kalbine İnecek! Kızı Öyle Şeyler Yapıyor ki; Artık Son Sabrını Çekiyor... Asla Dinlemiyor!
Yasemin Erbil sosyal medyayı yaktı geçti. Mehmet Ali Erbil’in kriz geçirmesine neden olabilecek o fotoğraflar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Öyle bir fotoğraf paylaşımında bulundu ki herkesin dudağını çatlattı. Yasemin Erbil’in sosyal medya üzerinden paylaştığı bu fotoğraflara Mehmet Ali Erbil’in tepkisi ne oldu? Takipçileri ‘’Mehmet Ali Erbil kızına söz geçiremiyor’’ dedi. İşte o görüntüler…
Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar’dan olan kızı yasemin Erbil gündemden düşmek nedir bilmiyor. Kısa süre önce babası Mehmet Ali Erbil hastanedeyken bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Erbil yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyadan paylaştığı o fotoğraflar dudak uçuklattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.