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07 Ağu 2021 - 20:06

Mehmet Ali Erbil Daha Yeni İyileşmişken, Kalbine İnecek! Kızı Öyle Şeyler Yapıyor ki; Artık Son Sabrını Çekiyor... Asla Dinlemiyor!

Yasemin Erbil sosyal medyayı yaktı geçti. Mehmet Ali Erbil’in kriz geçirmesine neden olabilecek o fotoğraflar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Öyle bir fotoğraf paylaşımında bulundu ki herkesin dudağını çatlattı. Yasemin Erbil’in sosyal medya üzerinden paylaştığı bu fotoğraflara Mehmet Ali Erbil’in tepkisi ne oldu? Takipçileri ‘’Mehmet Ali Erbil kızına söz geçiremiyor’’ dedi. İşte o görüntüler…