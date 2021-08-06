Bitcoin Dünyayı Yeniden Sallamaya Hazırlanıyor! Tam 657 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor!

Bilindiği üzere Almanya’da 3 Ağustos’tan bu yana yeni bir fon yasası uygulanıyor. Bu yasayla birlikte Almanya’daki özel fonlar, sermayelerinin %20’sine kadarını Bitcoin ve diğer kripto varlıklara aktarabilecek. Ancak önemli olan soru, fonların bu yatırımı yapmayı isteyip istemedikleri tabii ki.

Düşünce kuruluşu MINDSMITH’ın yeni anketine göre bu sorunun cevabı net bir şekilde “evet”.

MINDSMITH kısa bir süre önce Almanya, İsviçre ve Avusturyalı 70 yatırım fonuyla yaptığı anketinde, finans uzmanlarına Bitcoin ve diğer kripto paralar ile ilgili sorular sordu. Şirket bu anketinden ilginç sonuçlar elde etti. Şirketin tahminlerine göre üç yıl içerisinde, bahsi geçen bölgeden dijital varlıklara 100 milyar dolar ile 657 milyar dolar dijital varlıklara akabilir.

Almanya, İsviçre ve Avusturya Bölgesi, BTC Adaptasyonunun Henüz Erken Aşamalarında

Anket sonuçlarına göre Almanca konuşulan bölgelerde faaliyet gösteren fonların %88’i henüz bir dijital varlığa yatırım yapmış değil. Ancak anket sonucuna göre bu fonların %46’sı Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırıma ilgi gösteriyor. Ayrıca çalışmaya göre, ankete katılan yatırım fonlarının %7’si şu anda kripto para yatırım planlarının son aşamalarında bulunuyor ve bu şirketler 2021 yılında kripto paralara yatırım yapmak istiyor.

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MINDSMITH’in görüşüne göre, kripto para sektöründe daha net düzenlemeler oluşturulması ve bununla birlikte merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) de piyasaya çıkması, mevcut trendin daha hızlandırılması konusunda bir katalizör görevi görebilir.

Önümüzdeki Yıllarda Birkaç 100 Milyar Dolardan Fazla Para Bitcoin ve Diğer Kripto Paralara Akabilir

Anket şirketi ayrıca Almanca konuşan ülkeler bölgesinden gelen yatırımların geleceğine dair de bazı değerlendirmeler yaptı.

Şu anda Almanya’daki özel fonlar içerisinde 1.45 milyar dolar bulunuyor. Ankete katılan fonların %46’sının Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapma konusunda ilgili olduğu göz önüne alındığında, bu bölgeden gelebilecek yatırım miktarı 3 yıl içerisinde 657 milyar dolara kadar çıkabilir. Ayrıca düşünce kuruluşunun görüşüne göre, bu yılın sonuna kadar 100 milyar dolardan fazla yatırım kripto para varlıklarına akabilir.