Masterchef Yarışmacısı Sergen'in Başına Öyle Bir Şey Geldi ki... Stüdyoda Helva Kavruldu! Mehmet Şef ve Danilo Şef Açıkladı... Neler Oluyor?

Elemeler, finalistler, çekişme derken büyük bir heyecanla yeni sezonuna giriş yapan Masterchef’te olaylar bitmek bilmiyor. Yarışmacılardan biri çıkıp kendi cenaze yemeğini yapınca stüdyo da anlamsız bakışlar atıldı. Mehmet Şef o yarışmacıyı fena bozdu. İzleyenlerin ekrana takılıp kaldığı o bölümde neler oldu? Masterchef’e dair merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında yer alıyor.

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