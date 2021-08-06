Masterchef Yarışmacısı Sergen'in Başına Öyle Bir Şey Geldi ki... Stüdyoda Helva Kavruldu! Mehmet Şef ve Danilo Şef Açıkladı... Neler Oluyor?
Yeni sezona büyük bir heyecanla başlayan Masterchef yarışmasına yarışmacı olarak katılan Sergen herkesin gözbebeği olmuştu. Sergen öldü mü? İzleyenler aklını oynattı. Yarışmacının helvası bile kavruldu.
Elemeler, finalistler, çekişme derken büyük bir heyecanla yeni sezonuna giriş yapan Masterchef’te olaylar bitmek bilmiyor. Yarışmacılardan biri çıkıp kendi cenaze yemeğini yapınca stüdyo da anlamsız bakışlar atıldı. Mehmet Şef o yarışmacıyı fena bozdu. İzleyenlerin ekrana takılıp kaldığı o bölümde neler oldu? Masterchef’e dair merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.