- 06 Ağu 2021 - 15:24 G: 06 Ağu 2021 - 15:36

Arka Sokaklar Dizisinden Son yaz Dizisine Transfer! Öyle Bir İsim geliyor ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı!

594.Bölümle sezona ara veren ve yakın zamanda aramıza 15. Sezonuyla dönüş yapacak olan Arka Sokaklar dizisinden izleyicilerini yıkıp bitiren o haber geldi. Görenler ‘’16 Yıldır böyle ihanet görülmedi’’ dedi. O isim Arka Sokakları silip atarken yeni bir diziyle anlaşma yaptığı öğrenildi. İşte Arka Sokaklar’ın gelecek rakibi…

Meğer Bu Yaz Arka Sokaklarda Son yazıymış!

594. bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda görmeye alıştığımız pek çok isim olmayacak. 6 kişilik ayrılık yaşanan kadroda hayranlarını üzen bir haber daha geldi. O isim diziden çıkıp başka bir diziyle anlaşma yaptı.

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06 Ağu 2021 - 15:24 Ankara- Yaşam

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