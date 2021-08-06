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06 Ağu 2021 - 15:24

Arka Sokaklar Dizisinden Son yaz Dizisine Transfer! Öyle Bir İsim geliyor ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı!

594.Bölümle sezona ara veren ve yakın zamanda aramıza 15. Sezonuyla dönüş yapacak olan Arka Sokaklar dizisinden izleyicilerini yıkıp bitiren o haber geldi. Görenler ‘’16 Yıldır böyle ihanet görülmedi’’ dedi. O isim Arka Sokakları silip atarken yeni bir diziyle anlaşma yaptığı öğrenildi. İşte Arka Sokaklar’ın gelecek rakibi…