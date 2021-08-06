Paris'li Şirket Avrupa Birliğini Sallayacak! EFT Kuruluyor, Bitcoin'in Fiyatını Yansıtacak!
Paris merkezli portföy yönetim şirketi Melanion Capital, hem Bitcoin’in (BTC) fiyatını büyük ölçüde yansıtan hem de Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu olan bir borsa yatırım fonu kurmak için gerekli izni aldı. İşte detaylar...
Transfer Edilebilir Menkul Kıymetlere Kolektif Yatırım Yapan Kuruluşlar (UCITS) standartlarına uygun şekilde tasarlanmış olan fon, Bitcoin’in spot piyasadaki değerini olabildiğince yüksek oranda yansıtabilecek şirketlerin hisselerinden oluşuyor.
Melanion Bitcoin Exposure endeksindeki 30 hisse senedini takip edecek fonun, Bitcoin’in fiyatını %90 oranında yansıttığı ve önümüzdeki ay Euronext Paris’te listeleneceği açıklandı.
Melanion’un Bitcoin Exposure endeksi Argo Blockchain, Marathon Patent, Bitfarms, Galaxy Digital gibi varlık yönetimi/trading, bankacılık ya da madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteren kripto para şirketlerinden ve bilançosunda kripto para bulunduran şirketlerden oluşuyor.
Melanion Capital’ın ETF müdürü Cyril Sabbagh, kripto para piyasasındaki hack, hırsızlık, suç gibi faaliyetlerin ve güvenlik ile depolama gibi süreçlerin kurumsal yatırımcıları kaygılandırdığını, kurulan yeni ETF’in ise yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme imkanı sunabileceğini söyledi.
06 Ağu 2021 - 15:40 - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.