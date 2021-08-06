Paris'li Şirket Avrupa Birliğini Sallayacak! EFT Kuruluyor, Bitcoin'in Fiyatını Yansıtacak!

Transfer Edilebilir Menkul Kıymetlere Kolektif Yatırım Yapan Kuruluşlar (UCITS) standartlarına uygun şekilde tasarlanmış olan fon, Bitcoin’in spot piyasadaki değerini olabildiğince yüksek oranda yansıtabilecek şirketlerin hisselerinden oluşuyor.

Melanion Bitcoin Exposure endeksindeki 30 hisse senedini takip edecek fonun, Bitcoin’in fiyatını %90 oranında yansıttığı ve önümüzdeki ay Euronext Paris’te listeleneceği açıklandı.

Melanion’un Bitcoin Exposure endeksi Argo Blockchain, Marathon Patent, Bitfarms, Galaxy Digital gibi varlık yönetimi/trading, bankacılık ya da madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteren kripto para şirketlerinden ve bilançosunda kripto para bulunduran şirketlerden oluşuyor.

Melanion Capital’ın ETF müdürü Cyril Sabbagh, kripto para piyasasındaki hack, hırsızlık, suç gibi faaliyetlerin ve güvenlik ile depolama gibi süreçlerin kurumsal yatırımcıları kaygılandırdığını, kurulan yeni ETF’in ise yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme imkanı sunabileceğini söyledi.