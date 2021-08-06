Tülin Şahin’in Oğluna Öz Babasının Şiddet Uyguladığı İddiası Öyle Bir Olaya Sebep Oldu ki; Tülin Şahin’in oğlu Öz Babasından Şiddet Gördü! Havaalanında Tutuklandı…

Ünlü manken Tülin Şahin’in 2019 yılında nikah masasına oturduğu Pedro de Noronha öz oğluna şiddet uyguladı mı? Sosyal medyaya damga gibi vuran bu haber hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken pek çok insan ‘’Öz baba evladına bunu nasıl yapar?’’ dedi. İşte o iddiaların perde arkası…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>