06 Ağu 2021 - 15:46 Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 16:05
Tülin Şahin’in Oğluna Öz Babasının Şiddet Uyguladığı İddiası Öyle Bir Olaya Sebep Oldu ki; Tülin Şahin’in oğlu Öz Babasından Şiddet Gördü! Havaalanında Tutuklandı…
Mankenlik kariyeriyle tüm Türkiye’nin tanıdığı Tülin Şahin’in eski eşinden olan oğluna öz babasının şiddet uyguladığı haberleri ortalığı yıktı geçti. Öz babasından şiddet mi görüyordu? Tülin Şahin’in savcılığa giderek şikayetçi olduğu eski eşi tutuklandı.
Ünlü manken Tülin Şahin’in 2019 yılında nikah masasına oturduğu Pedro de Noronha öz oğluna şiddet uyguladı mı? Sosyal medyaya damga gibi vuran bu haber hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken pek çok insan ‘’Öz baba evladına bunu nasıl yapar?’’ dedi. İşte o iddiaların perde arkası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.