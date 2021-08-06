- 06 Ağu 2021 - 15:46 G: 06 Ağu 2021 - 16:05

Tülin Şahin’in Oğluna Öz Babasının Şiddet Uyguladığı İddiası Öyle Bir Olaya Sebep Oldu ki; Tülin Şahin’in oğlu Öz Babasından Şiddet Gördü! Havaalanında Tutuklandı…

Mankenlik kariyeriyle tüm Türkiye’nin tanıdığı Tülin Şahin’in eski eşinden olan oğluna öz babasının şiddet uyguladığı haberleri ortalığı yıktı geçti. Öz babasından şiddet mi görüyordu? Tülin Şahin’in savcılığa giderek şikayetçi olduğu eski eşi tutuklandı.

Resmi Olarak Evlenmediler!

Ünlü manken Tülin Şahin’in 2019 yılında nikah masasına oturduğu Pedro de Noronha öz oğluna şiddet uyguladı mı? Sosyal medyaya damga gibi vuran bu haber hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken pek çok insan ‘’Öz baba evladına bunu nasıl yapar?’’ dedi. İşte o iddiaların perde arkası…

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06 Ağu 2021 - 15:46 Ankara- Yaşam

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