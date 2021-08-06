- 06 Ağu 2021 - 16:16 G: 06 Ağu 2021 - 16:21

Bitcoin'de Kara Para Şüphesi! 34.000 Bitcoin Sessizce Transfer Edildi!

Bitcoin ve diğer kripto paraların en büyük avantajlarından birisi de takip edilemiyor olmaları. Tam bu konu üzerine bir olay yaşandı. Whale Alert, son 22 saat içinde, toplam 33.853'den fazla Bitcoin'in kripto balinaları tarafından bilinmeyen cüzdanlara taşındığını bildirdi. İşte detaylar...

Kripto para takip hizmeti Whale Alert, akıllara durgunluk getirecek miktarda Bitcoin taşıyan 3 ardışık işlem tespit etti.

 
34.000 Bitcoin Bilinmeyen Cüzdanlar Arasında Transfer Edildi

Yüksek orandaki Kripto para transferlerini takip eden Whale Alert, son 22 saat içinde, toplam 33.853’den fazla Bitcoin‘in kripto balinaları tarafından bilinmeyen cüzdanlara taşındığını bildirdi. Bahsedilen transferlerde toplamda 3 işlem gerçekleşti ve dört farklı Bitcoin cüzdanı yer aldı.

Whale Alert Bitcoin Transferi

Whale Alert takip hizmeti tarafından her birinde 11.325 BTC transfer edilen iki işlem tespit edilirken son işlemde 11.203 BTC transfer edildi. İlk iki işlem yaklaşık 23 saat önce gerçekleşti.

Transfer Edilen Bitcoin’lerin Piyasa Değeri 1.4 Milyar Dolar

Anonim cüzdanlar arasında transfer edilen toplam kripto miktarı (33.853 BTC) değer olarak 1.394.743.600 dolara eşit. İçeriğin hazırlandığı an itibarıyla, amiral gemisi kripto para birimi CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre 41.200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı 1 Ağustos’ta 42.300 dolarlık bölgede zirveye ulaştıktan sonra bir düşüş trendi başlattı ve 37.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bugün itibarıyla yeniden 40.000 doları geçen Bitcoin artışını sürdürecek gibi görünüyor.

Öte yandan ABD’li milletvekillerinin açıklamalarıyla çeşitli düşüş faktörleri devreye girebilir. Senatör Elizabeth Warren ve SEC başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için daha sert düzenlemeler talep etti.

06 Ağu 2021 - 16:16 - Ekonomi

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