Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Öyle Bir Çıktı ki; Görenler Şaşkınlık Geçirdi! İşte Acun Ilıcalı’nın Kardeşinin Hiç Bilinmeyen Mesleği…
TV8 kanalının sahibi olan kariyer hayatındaki başarılarıyla tüm dünya tarafından tanınan Acun Ilıcalı’nın kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı. Görenlerin şaşkınlık geçirmesine neden olan olay sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. İşte Acun Ilıcalı’nın hiç bilinmeyen kardeşi…
Özel hayatı hakkında çok da bir şey bilinmeyen Acun Ilıcalı şimdiye dek 3 evlilik yaptı. Evliliklerinden üç kızı olan Acun ılıcalı’nın şimdi de hiç bilmediğimiz ve görmediğimiz kardeşiyle benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Hem mesleği hem de birbirleriyle olan benzerlikleriyle bilinen iki kardeşin görüntüsü görenleri şoka soktu. İşte Acun Ilıcalı’nın çok merak edilen kardeş…
Devamı İçin Diğer Sayfalara Geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.