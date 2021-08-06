- 06 Ağu 2021 - 16:44 G: 06 Ağu 2021 - 17:11

Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Öyle Bir Çıktı ki; Görenler Şaşkınlık Geçirdi! İşte Acun Ilıcalı’nın Kardeşinin Hiç Bilinmeyen Mesleği…

TV8 kanalının sahibi olan kariyer hayatındaki başarılarıyla tüm dünya tarafından tanınan Acun Ilıcalı’nın kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı. Görenlerin şaşkınlık geçirmesine neden olan olay sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. İşte Acun Ilıcalı’nın hiç bilinmeyen kardeşi…

İşte Ünlü Televizyoncunun Herkesi Şaşırtan Kardeşi!

Özel hayatı hakkında çok da bir şey bilinmeyen Acun Ilıcalı şimdiye dek 3 evlilik yaptı. Evliliklerinden üç kızı olan Acun ılıcalı’nın şimdi de hiç bilmediğimiz ve görmediğimiz kardeşiyle benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Hem mesleği hem de birbirleriyle olan benzerlikleriyle bilinen iki kardeşin görüntüsü görenleri şoka soktu. İşte Acun Ilıcalı’nın çok merak edilen kardeş…

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06 Ağu 2021 - 16:44 Ankara- Yaşam

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