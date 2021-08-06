Kibariye 40 Kızı İse 20 Yaşında Anne Oldu. Kibariye'nin Torunu Görenler Büyük Bir Şaşkınlığa Uğradı!

Yıllar önce elektriği olmadan yaşamını sürdürmeye çalıştığı gecekonduda tamı tamına 40 yaşında kızını kucağına alan Kibariye anneanne oldu. Kızı Birgül Küçükbalıkçık’ın 20 yaşında nikah masasına oturması ve hemen ardından çocuk sahibi olması bir kısım tarafından eleştiriye uğrarken bir kısım tarafından da ‘’Kibariye ne güzel erken anneanne oldun’’ yorumlarını ardından getirmişti.

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