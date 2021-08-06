Kibariye 40 Kızı İse 20 Yaşında Anne Oldu. Kibariye'nin Torunu Görenler Büyük Bir Şaşkınlığa Uğradı!
40 Yaşında anne olan Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalıkçık 20 yaşında evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda olan Birgül Küçükbalıkçık bebeğini anneannesi Kibariye’nin kucağına verdi ve sosyal medyada paylaşılan o fotoğraflar gündeme geldi.
Yıllar önce elektriği olmadan yaşamını sürdürmeye çalıştığı gecekonduda tamı tamına 40 yaşında kızını kucağına alan Kibariye anneanne oldu. Kızı Birgül Küçükbalıkçık’ın 20 yaşında nikah masasına oturması ve hemen ardından çocuk sahibi olması bir kısım tarafından eleştiriye uğrarken bir kısım tarafından da ‘’Kibariye ne güzel erken anneanne oldun’’ yorumlarını ardından getirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.