- 06 Ağu 2021 - 17:29 G: 06 Ağu 2021 - 17:41

Medcezir'in Güzel Oyuncusu Yasak Elma'da Şahika'nın Yerini Alacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü, Hayranları Çıldırdı! Yetişkin Erkeklerden Hoşlanan Güzel Oyuncu Sete Geri Dönüyor! Birçok Projeyi Reddetmişti Meğerse…

Yıllar önce Medcezir dizisinin sevilen oyuncusu ile ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hayranları şimdiden çıldırdı, sosyal medya bu haberi konuşuyor. İşte detaylar…

Özel Hayatıyla Çok Gündeme Gelmişti, Şimdilerde İse Setlere Geri Dönmeye Karar Verdi

Fox Tv ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma'da oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı. Sezon finali ile birlikte birçok oyuncuyla yeni sezonda devam edilmeyeceği açıklanırken bunlardan birisi de Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade idi. Yeni sezonda ise öyle bir oyuncu transferi gündeme düştü ki, hayranları çıldıracak.

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06 Ağu 2021 - 17:29 Ankara- Yaşam

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