Medcezir'in Güzel Oyuncusu Yasak Elma'da Şahika'nın Yerini Alacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü, Hayranları Çıldırdı! Yetişkin Erkeklerden Hoşlanan Güzel Oyuncu Sete Geri Dönüyor! Birçok Projeyi Reddetmişti Meğerse…

Fox Tv ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma'da oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı. Sezon finali ile birlikte birçok oyuncuyla yeni sezonda devam edilmeyeceği açıklanırken bunlardan birisi de Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade idi. Yeni sezonda ise öyle bir oyuncu transferi gündeme düştü ki, hayranları çıldıracak.

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