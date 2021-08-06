06 Ağu 2021 - 17:29 Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 17:41
Medcezir'in Güzel Oyuncusu Yasak Elma'da Şahika'nın Yerini Alacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü, Hayranları Çıldırdı! Yetişkin Erkeklerden Hoşlanan Güzel Oyuncu Sete Geri Dönüyor! Birçok Projeyi Reddetmişti Meğerse…
Yıllar önce Medcezir dizisinin sevilen oyuncusu ile ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hayranları şimdiden çıldırdı, sosyal medya bu haberi konuşuyor. İşte detaylar…
Fox Tv ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma'da oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı. Sezon finali ile birlikte birçok oyuncuyla yeni sezonda devam edilmeyeceği açıklanırken bunlardan birisi de Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade idi. Yeni sezonda ise öyle bir oyuncu transferi gündeme düştü ki, hayranları çıldıracak.
Devamı İçin Bir Sonraki Sayfaya Geçiniz>>>>>>>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# Serenay Sarıkaya, magazin, Yasak Elma, yasak elma şahika, serenay sarıkaya yasak elma, serenay sarıkaya yeni dizi, serenay sarıkaya şahika, yasak elma şahika karakteri, yasak elma şahika kim, yasak elma yeni şahika, Nesrin Cavadzade, serenay sarıkaya ifşa, serenay sarıkaya magazin, magazin dünyası, yasak elma izle, yasak elma tekrarı izle, yasak elma yeni şahika kim olacak, yasak elma yeni şahika karakteri, yasak elma şahika serenay sarıkaya, yasak elma serenay sarıkaya
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.