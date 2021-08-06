Eşkıya Dizisinin Hızır Çakırbeyli'si İle İlgili Gündeme Düşen Şok İddia… Hayranları Bu Habere Çok Üzülecek! EDHO Dizisinde Flaş Ayrılık Gündeme Bomba Gibi Düştü! “Şimdi Ne Yapacağız Reis?”

Kurtlar Vadisi dizisi ile gündemde büyük etki yaratan Oktay Kaynarca, yıllar sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara dönmüştü. Dizinin kısa bir süre içerisinde milyonlarca kitlesi oluşurken dizi ile ilgili gündeme düşen şok iddialar ise ortalığı karıştırdı. Peki dizi ayrılık haberleri doğrulandı mı? Diziden kimin ayrıldığı ve daha fazlası detaylarda…

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