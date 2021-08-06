Masterchef’e Öyle Bir İsim Geliyor ki; Geçtiğimiz Sezonun Popüler Yarışmacısı Walison Tekrar Ekranlarda mı Olacak? İşte Herkesi Şoke Eden O İddialar…

Masterchef 2020’nin en başarılı yarışmacılarından biri olan ve ekran başındaki izleyiciler tarafından oldukça sevilen Walison Fonseca Masterchef 2021’e mi geliyor? Yarışmaya geçen sene katılan ve elendikten sonra tekrar gelme şansı bulan Walison 3. Şansı mı yakaladı? İşte habere dair tüm detaylar…

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