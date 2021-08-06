Masterchef’e Öyle Bir İsim Geliyor ki; Geçtiğimiz Sezonun Popüler Yarışmacısı Walison Tekrar Ekranlarda mı Olacak? İşte Herkesi Şoke Eden O İddialar…
Tüm hızıyla devam eden Masterchef yarışmasının geçtiğimiz seneki başarılı ev popüler yarışmacısının tekrar Masterchef’e döneceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Walison fonseca geri mi dönüyor? Herkesin merak ettiği o iddiaları yanıtlıyoruz. İşte habere dair tüm merak ettikleriniz…
Masterchef 2020’nin en başarılı yarışmacılarından biri olan ve ekran başındaki izleyiciler tarafından oldukça sevilen Walison Fonseca Masterchef 2021’e mi geliyor? Yarışmaya geçen sene katılan ve elendikten sonra tekrar gelme şansı bulan Walison 3. Şansı mı yakaladı? İşte habere dair tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.