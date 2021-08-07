Survivor Cemal Can Tamamen Bitti! Artık Yeni Cemal Can Var... Böyle Bir Bitiş Öyküsü Asla Görülmemişti!
Survivor 2020 sezonunun en çok konuşulan ismi olarak dikkatleri üzerine çeken ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cemal Can Canseven, öyle bir değişim yaşadı ki; milyonlar bu yaşanan değişim karşısında resmen öylece kalakaldı. 2020 sezonunun şampiyonu Cemal Can, 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu aylardaki değişimiyle sosyal medyayı resmen kasıp kavurdu.
Sosyal medyayı en aktif kullanan Survivor yarışmacılarından olan ve bilindiği üzere Survivor'a gitmeden de fenomenlerden Danla Bilic ile arkadaşlığı bulunan Cemal Can; Survivor şampiyonluğunun hemen sonrasında "Survivor tarihinde, en yüksek takipçiye sahip yarışmacı" unvanını kazandı. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram ve diğer tüm sosyal mecralarda günler boyu gündemde kaldı. Bugünkü değişimini görenler ise dondu kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.