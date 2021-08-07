- 07 Ağu 2021 - 20:03

Survivor Cemal Can Tamamen Bitti! Artık Yeni Cemal Can Var... Böyle Bir Bitiş Öyküsü Asla Görülmemişti!

Survivor 2020 sezonunun en çok konuşulan ismi olarak dikkatleri üzerine çeken ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cemal Can Canseven, öyle bir değişim yaşadı ki; milyonlar bu yaşanan değişim karşısında resmen öylece kalakaldı. 2020 sezonunun şampiyonu Cemal Can, 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu aylardaki değişimiyle sosyal medyayı resmen kasıp kavurdu.

Sosyal medyayı en aktif kullanan Survivor yarışmacılarından olan ve bilindiği üzere Survivor'a gitmeden de fenomenlerden Danla Bilic ile arkadaşlığı bulunan Cemal Can; Survivor şampiyonluğunun hemen sonrasında "Survivor tarihinde, en yüksek takipçiye sahip yarışmacı" unvanını kazandı. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram ve diğer tüm sosyal mecralarda günler boyu gündemde kaldı. Bugünkü değişimini görenler ise dondu kaldı. 

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

07 Ağu 2021 - 20:03 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Durdurulamıyor! Yine İç Çamaşırı Giymedi... Öyle Bir Hikaye Paylaştı ki; Sosyal Medya Çalkalanıyor! Alevler Havada Uçuşuyor... mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Durdurulamıyor! Yine İç Çamaşırı Giymedi... Öyle Bir Hikaye Paylaştı ki; Sosyal Medya Çalkalanıyor! Alevler Havada Uçuşuyor...
Survivor Aycan'ın Son Halini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! Böyle Bir Değişim Olabilir mi? "Ne Hale Gelmiş..." mask
Survivor Aycan'ın Son Halini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! Böyle Bir Değişim Olabilir mi? "Ne Hale Gelmiş..."
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Öyle Bir Çıktı ki; Görenler Şaşkınlık Geçirdi! İşte Acun Ilıcalı’nın Kardeşinin Hiç Bilinmeyen Mesleği… mask
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Öyle Bir Çıktı ki; Görenler Şaşkınlık Geçirdi! İşte Acun Ilıcalı’nın Kardeşinin Hiç Bilinmeyen Mesleği…
Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada... mask
Survivor Nisa Tekrardan Akıllara Kazındı! Öyle Büyük Fedakarlık Yaptı ki; Barış Murat Yağcı Bile Alkışladı! Survivor Nisa Orada...
Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı” mask
Acun Ilıcalı Milyonlarca İnsanı Ayakta Alkışlattı! Bakan Bile Duygulanıp, Teşekkür Etti! Böyle Vefa Zor Bulunur! “Helal Olsun Acun Ilıcalı”
Ayşe Yüksel'den Öyle Bir Dekolte Serisi Geldi ki; Aleyna'nın Bile Ağzı Açık Kaldı! Milyonlar Instagram'ı Alevler İçerisine Atıp Yaktı... Ayşe... mask
Ayşe Yüksel'den Öyle Bir Dekolte Serisi Geldi ki; Aleyna'nın Bile Ağzı Açık Kaldı! Milyonlar Instagram'ı Alevler İçerisine Atıp Yaktı... Ayşe...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İç Çamaşırını Çıkardı, Dünya Magazin Gündemine Düştü! Giydiği Kıyafetle Milyonlar Şoktan Şoka Girdi... Neler Yapıyorsun Aleyna mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İç Çamaşırını Çıkardı, Dünya Magazin Gündemine Düştü! Giydiği Kıyafetle Milyonlar Şoktan Şoka Girdi... Neler Yapıyorsun Aleyna
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in Düşmanlığı Bitti! İkisi de Aynı Anda Başladı! Vay Be mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in Düşmanlığı Bitti! İkisi de Aynı Anda Başladı! Vay Be
Survivor Ayşe Yüksel Paraya Para Demeyecek! Öyle Bir Projeyle Geliyor ki; Donacaksınız! Hazırlık Aşamasında İfşalandı... Aleyna Kalaycıoğlu Sadece İzliyor! mask
Survivor Ayşe Yüksel Paraya Para Demeyecek! Öyle Bir Projeyle Geliyor ki; Donacaksınız! Hazırlık Aşamasında İfşalandı... Aleyna Kalaycıoğlu Sadece İzliyor!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Ne Var Ne Yok Kenara Attı! Havuza Atladı ve Fotoğraf Çekindi... Maviler Arasında Öyle Bir Poz Verdi ki; Takipçileri Kriz Geçirdi! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Ne Var Ne Yok Kenara Attı! Havuza Atladı ve Fotoğraf Çekindi... Maviler Arasında Öyle Bir Poz Verdi ki; Takipçileri Kriz Geçirdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Somer Şef'in Hayatı Resmen 2 Dakikada Bitiyordu! Öyle Bir İfşalandı ki, Eski Eşi... mask
Masterchef Somer Şef'in Hayatı Resmen 2 Dakikada Bitiyordu! Öyle Bir İfşalandı ki, Eski Eşi...
Burcu Özberk Kimdir, Ne Zaman Ünlü Oldu? Burcu Özberk Nasıl Oyuncu Oldu? Burcu Özberk Kaç Yaşında, Nereli? mask
Burcu Özberk Kimdir, Ne Zaman Ünlü Oldu? Burcu Özberk Nasıl Oyuncu Oldu? Burcu Özberk Kaç Yaşında, Nereli?
Berrak Tüzünataç Kimdir, Nasıl Oyuncu Oldu? Berrak Tüzünataç Kaç Yaşında, Boyu Kaç? Berrak Tüzünataç Nereli? mask
Berrak Tüzünataç Kimdir, Nasıl Oyuncu Oldu? Berrak Tüzünataç Kaç Yaşında, Boyu Kaç? Berrak Tüzünataç Nereli?
İtfaiye Eri Ne Kadar Maaş Alır 2021? İtfaiye Eri Nasıl Olunur 2021? İtfaiye Eri Kimler Olabilir? mask
İtfaiye Eri Ne Kadar Maaş Alır 2021? İtfaiye Eri Nasıl Olunur 2021? İtfaiye Eri Kimler Olabilir?
Demet Özdemir’in Oynadığı “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” Nerede Çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun Filmin Konusu Nedir? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun Oyuncu Kadrosu… mask
Demet Özdemir’in Oynadığı “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” Nerede Çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun Filmin Konusu Nedir? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun Oyuncu Kadrosu…
Demet Akalın Resmen Deliye Döndü, Krizden Saçını Başını Yoldu! Resmen Psikolojisini Bozdular... "Ah Be Demet, Yeter..." mask
Demet Akalın Resmen Deliye Döndü, Krizden Saçını Başını Yoldu! Resmen Psikolojisini Bozdular... "Ah Be Demet, Yeter..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status