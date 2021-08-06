Survivor Şampiyonu Cemal Can Öyle Bir Değişim Yaşadı ki, Milyonlar Bu Değişim Karşısında Öylece Bakakaldı! "Ne Oldu Sana Cemal Can?"

Sosyal medyayı en aktif kullanan Survivor yarışmacılarından olan ve bilindiği üzere Survivor'a gitmeden de fenomenlerden Danla Bilic ile arkadaşlığı bulunan Cemal Can; Survivor şampiyonluğunun hemen sonrasında "Survivor tarihinde, en yüksek takipçiye sahip yarışmacı" unvanını kazandı. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram ve diğer tüm sosyal mecralarda günler boyu gündemde kaldı. Bugünkü değişimini görenler ise dondu kaldı.

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