- 06 Ağu 2021 - 20:14 G: 06 Ağu 2021 - 20:35

Survivor Şampiyonu Cemal Can Öyle Bir Değişim Yaşadı ki, Milyonlar Bu Değişim Karşısında Öylece Bakakaldı! "Ne Oldu Sana Cemal Can?"

Survivor 2020 sezonunun en çok konuşulan ismi olarak dikkatleri üzerine çeken ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cemal Can Canseven, öyle bir değişim yaşadı ki; milyonlar bu yaşanan değişim karşısında resmen öylece kalakaldı. 2020 sezonunun şampiyonu Cemal Can, 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu aylardaki değişimiyle sosyal medyayı resmen kasıp kavurdu.

Sosyal medyayı en aktif kullanan Survivor yarışmacılarından olan ve bilindiği üzere Survivor'a gitmeden de fenomenlerden Danla Bilic ile arkadaşlığı bulunan Cemal Can; Survivor şampiyonluğunun hemen sonrasında "Survivor tarihinde, en yüksek takipçiye sahip yarışmacı" unvanını kazandı. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram ve diğer tüm sosyal mecralarda günler boyu gündemde kaldı. Bugünkü değişimini görenler ise dondu kaldı. 

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06 Ağu 2021 - 20:14 Ankara- Yaşam

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