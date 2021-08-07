- 07 Ağu 2021 - 10:20 G: 07 Ağu 2021 - 10:46

Yemeden İçmeden Kesilen, Hayatı Kabus Olan Demet Akalın'a Masterchef Mehmet Şef Yararı! Yaptığı Açıklamayla Şaşırttı, İlk Kez "Mehmet Şef" Diyor!

Müzik Dünyası'nın en sevilen şarkıcıları arasında yer alan Demet Akalın, bilindiği üzere son birkaç gündür yemeden içmeden kesilmiş, resmen yasa girmişti. Günden güne üzüntüsüyle eridiği görülen Demet Akalın'a; istemeden Mehmet Şef el uzatmış oldu. Demet Akalın'ın ağzından ilk kez Mehmet Şef'le ilgili bir cümle duyulurken, herkes takdir etti!

Paylaşımları ve açıklamalarıyla son zamanların asla gündemden düşmeyen ünlüsü olan Demet Akalın, son birkaç gündür yemeden içmeden kesilmiş, üzüntüsüyle git gide kahrolur bir hale gelmişti. Bu hale son veren isim Mehmet Şef oldu. Fakat Mehmet Şef; bunu Demet Akalın'ı düzelteceği bilgisiyle yapmadı. Peki, neler oldu? Demet Akalın neden "Mehmet Şef" dedi? 

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07 Ağu 2021 - 10:20 Ankara- Yaşam

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