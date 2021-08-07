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07 Ağu 2021 - 10:20

Yemeden İçmeden Kesilen, Hayatı Kabus Olan Demet Akalın'a Masterchef Mehmet Şef Yararı! Yaptığı Açıklamayla Şaşırttı, İlk Kez "Mehmet Şef" Diyor!

Müzik Dünyası'nın en sevilen şarkıcıları arasında yer alan Demet Akalın, bilindiği üzere son birkaç gündür yemeden içmeden kesilmiş, resmen yasa girmişti. Günden güne üzüntüsüyle eridiği görülen Demet Akalın'a; istemeden Mehmet Şef el uzatmış oldu. Demet Akalın'ın ağzından ilk kez Mehmet Şef'le ilgili bir cümle duyulurken, herkes takdir etti!