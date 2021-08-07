Masterchef'te 5. İfşa Şoku! Yine Bilgi Sızdırıldı, Yedeği Bile Bildi.. Acun Ilıcalı Delirecek! 6. Önlük de Gitti! Bu Gidişle Şampiyonluğa Kadar İfşa Devam Edecek!

Geçen sezon, şampiyonluğa kadar ifşaların ne yazık ki arkası kesilmemişti. "Masterchef Kahini" olarak isim verilen ifşacının yaptığı tüm ifşaların doğru çıkması programın seyir zevkini engellerken, programda yaşanan bu bilgi sızdırma olayına yönelik; program ortasında bir konsept değişikliği yapılmıştı ve son elenen kişinin son gün belli olması sağlanmıştı. Fakat bu da sızdırılan bilginin önüne geçememişti... Dün 5. önlüğü alan ismin de önceden ifşalanması; durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterdi!

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