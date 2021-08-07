Masterchef'te 5. İfşa Şoku! Yine Bilgi Sızdırıldı, Yedeği Bile Bildi.. Acun Ilıcalı Delirecek! 6. Önlük de Gitti! Bu Gidişle Şampiyonluğa Kadar İfşa Devam Edecek!
TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan ve ekranların en sevilen programı haline gelen Masterchef'te ana kadroya girmenin büyük heyecanı yaşanıyorken; geçen sezonda olduğu gibi ifşa şokları devam ediyor. Masterchef'te dün akşam 5. önlük sahibi bulurken; 5. ifşanın da doğru çıkması milyonları şüphelendirdi! İçeriden bilgi sızdırıldığı bu kapsamda netleşmiş oldu, geçen sezon ifşalara bir çözüm üretemeyen Acun Ilıcalı, bu sezon resmen delirecek!
Geçen sezon, şampiyonluğa kadar ifşaların ne yazık ki arkası kesilmemişti. "Masterchef Kahini" olarak isim verilen ifşacının yaptığı tüm ifşaların doğru çıkması programın seyir zevkini engellerken, programda yaşanan bu bilgi sızdırma olayına yönelik; program ortasında bir konsept değişikliği yapılmıştı ve son elenen kişinin son gün belli olması sağlanmıştı. Fakat bu da sızdırılan bilginin önüne geçememişti... Dün 5. önlüğü alan ismin de önceden ifşalanması; durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.