Masterchef Somer Şef Her Şeyi Tek Tek İtiraf Etti! Masterchef'e Nasıl Jüri Oldu? Çektiği Zorlukları Duyanlar, Ultra Saygı Gösteriyor! "Helal Olsun Somer Şef"

3 sezondur Masterchef programının jüri üyesi olan ve son zamanlarda özellikle aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu; yarışmaya katılma sürecini, özel hayatını ve çok daha fazlasını tek tek samimi bir şekilde anlattı. Katıldığı programda anlattıklarıyla hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Somer Şef'e çok sayıda kişi "helal olsun" yorumu yaptı!