Masterchef Somer Şef Her Şeyi Tek Tek İtiraf Etti! Masterchef'e Nasıl Jüri Oldu? Çektiği Zorlukları Duyanlar, Ultra Saygı Gösteriyor! "Helal Olsun Somer Şef"
Masterchef Somer Şef; katıldığı bir programda hayatına dair, Masterchef serüvenine dair her şeyi tek tek itiraf etti. Oldukça samimi açıklamalar altına imza atan şefin bu açıklamaları sosyal medyada dikkat çekerken; hayranları "Helal Olsun Somer Şef; Büyük Azim!" tarzında çok sayıda yorum yaptı. Somer Şef'in çektiği zorlukları duyunca şok şaşıracaksınız...
3 sezondur Masterchef programının jüri üyesi olan ve son zamanlarda özellikle aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu; yarışmaya katılma sürecini, özel hayatını ve çok daha fazlasını tek tek samimi bir şekilde anlattı. Katıldığı programda anlattıklarıyla hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Somer Şef'e çok sayıda kişi "helal olsun" yorumu yaptı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.