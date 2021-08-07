- 07 Ağu 2021 - 11:02 G: 07 Ağu 2021 - 11:52

Masterchef Somer Şef Her Şeyi Tek Tek İtiraf Etti! Masterchef'e Nasıl Jüri Oldu? Çektiği Zorlukları Duyanlar, Ultra Saygı Gösteriyor! "Helal Olsun Somer Şef"

Masterchef Somer Şef; katıldığı bir programda hayatına dair, Masterchef serüvenine dair her şeyi tek tek itiraf etti. Oldukça samimi açıklamalar altına imza atan şefin bu açıklamaları sosyal medyada dikkat çekerken; hayranları "Helal Olsun Somer Şef; Büyük Azim!" tarzında çok sayıda yorum yaptı. Somer Şef'in çektiği zorlukları duyunca şok şaşıracaksınız...

3 sezondur Masterchef programının jüri üyesi olan ve son zamanlarda özellikle aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu; yarışmaya katılma sürecini, özel hayatını ve çok daha fazlasını tek tek samimi bir şekilde anlattı. Katıldığı programda anlattıklarıyla hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Somer Şef'e çok sayıda kişi "helal olsun" yorumu yaptı! 

07 Ağu 2021 - 11:02 Ankara- Yaşam

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