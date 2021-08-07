07 Ağu 2021 - 11:54 Güncelleme: 07 Ağu 2021 - 12:21
Hande Erçel Sen Çal Kapımı'dan Ayrılıp, Ülkeyi Terkediyor! Skandal Kararı Gece Aldı, Sabah Uygulayacak! Akıllara Durgunluk Verdi...
Sen Çal Kapımı dizisi; 47. bölümüyle birlikte ekranlardaki izleyicilere şoktan şoka sokan bir akşam yaşatırken; dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in aldığı karar herkese resmen gece şoku yaşattı. Olayın perde arkası ve olaya dair tüm gerçekler; duyan herkesi şaşkına çevirdi! Peki, neler oldu?
Yayınlandığı ilk günden itibaren FOX TV ekranlarında muhteşem bir çıkış yakalayarak akıllara kazınan Sen Çal Kapımı dizisi, yayınlanan yeni bölümüyle birlikte tekrardan gündeme geldi. Fakat asıl gündeme gelen konu dizi değil; Hande Erçel'in aldığı o karar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.