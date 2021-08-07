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07 Ağu 2021 - 11:54

Hande Erçel Sen Çal Kapımı'dan Ayrılıp, Ülkeyi Terkediyor! Skandal Kararı Gece Aldı, Sabah Uygulayacak! Akıllara Durgunluk Verdi...

Sen Çal Kapımı dizisi; 47. bölümüyle birlikte ekranlardaki izleyicilere şoktan şoka sokan bir akşam yaşatırken; dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in aldığı karar herkese resmen gece şoku yaşattı. Olayın perde arkası ve olaya dair tüm gerçekler; duyan herkesi şaşkına çevirdi! Peki, neler oldu?