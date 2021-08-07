Esra Hankulu Cinayetinde Dikkat Çeken Detay! Tutuklanan Ümitcan Uygun Müebbet Hapis İstemiyle Yargılanacak
Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun Ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklandı.
Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Uygun müebbet hapis istemiyle yargılanacak.
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise ise suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.
MAHKEME TUTANAĞINDA DNA DETAYI: ÜMİTCAN UYGUN'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Mahkeme zaptındaki dikkat çeken detayları aktardı. Buna göre, Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'a ait DNA bulunduğu aktarıldı. Raporda, "Sağ el ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunluktaki değerlendirmeye müsait olmayan DNA profillerinin tespit edildiği, tespit edilen DNA profilleri ile, şüpheli Ümitcan Uygun'a ait DNA'ların eşleştiği bilimsel olarak ispat edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
İfadelerdeki çelişkiler de mahkeme tutanaklarında yer aldı. Uygun'un evde bulunduğunun gizli tutulmasını istemesi tutanaklarda aktarıldı.
07 Ağu 2021 - 12:24 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.