Survivor Aycan'ın Son Halini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! Böyle Bir Değişim Olabilir mi? "Ne Hale Gelmiş..."
Survivor 2020'nin en popüler isimlerinden olan Aycan; tekrardan magazin gündemine geldi. Instagram'da aktif olarak 1.5 milyonluk bir kitleye hitap eden Aycan'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. Aycan şuanda ne halde? Ne yapıyor? Nerelerde? Son halini görenler, Instagram yorumlarına "böyle bir değişim olamaz" tarzında birçok yorum yaptı.
Survivor 2020'de finale kalamayan fakat dönemin Cemal Can ve Yasin Obuz ile birlikte en popüler yarışmacısı olarak dikkatleri üzerinde toplayan güzel yarışmacı Aycan Yanaç'ın şimdiki hallerinin, adadaki haline göre oldukça farklı olması gören herkesi şaşırtıyor. Aycan'ı görenler, gördükleri karşısında donakalıyor... Instagram'da çok sayıda "ne yaptın kendine Aycan?" yorumlarının olduğu görülüyor.
Detaylar ve Aycan'ın yeni hali için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.