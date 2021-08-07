Survivor Aycan'ın Son Halini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! Böyle Bir Değişim Olabilir mi? "Ne Hale Gelmiş..."

Survivor 2020'de finale kalamayan fakat dönemin Cemal Can ve Yasin Obuz ile birlikte en popüler yarışmacısı olarak dikkatleri üzerinde toplayan güzel yarışmacı Aycan Yanaç'ın şimdiki hallerinin, adadaki haline göre oldukça farklı olması gören herkesi şaşırtıyor. Aycan'ı görenler, gördükleri karşısında donakalıyor... Instagram'da çok sayıda "ne yaptın kendine Aycan?" yorumlarının olduğu görülüyor.

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