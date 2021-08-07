Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Durdurulamıyor! Yine İç Çamaşırı Giymedi... Öyle Bir Hikaye Paylaştı ki; Sosyal Medya Çalkalanıyor! Alevler Havada Uçuşuyor...

Survivor'ın en güzel yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu, adadan çıktıktan sonra magazin gündemini sallamayı başardı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sık sık bahsettirmeyi başararak gündeme gelen Aleyna; bugün yeni bir hikaye paylaşımı yaptı ve paylaşımında iç çamaşırı olmadığı fark edildi. Söz konusu olayın ardından Twitter ve TikTok'ta çok sayıda kişi bu anları paylaştı!

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