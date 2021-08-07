- 07 Ağu 2021 - 14:44 G: 07 Ağu 2021 - 14:55

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Durdurulamıyor! Yine İç Çamaşırı Giymedi... Öyle Bir Hikaye Paylaştı ki; Sosyal Medya Çalkalanıyor! Alevler Havada Uçuşuyor...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın bitmesinin ardından sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Instagram'da gerek paylaştığı gönderiler, gerekse hikayelerle sık sık gündeme gelen ve takipçi kitlesini her geçen gün katlayarak büyüten Aleyna Kalaycıoğlu, son paylaştığı videoyla herkesi şaşırttı! Twitter'da ve bazı Tiktok sayfalarında, Aleyna'nın iç çamaşırı giymemesi gündem oldu...

Survivor'ın en güzel yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu, adadan çıktıktan sonra magazin gündemini sallamayı başardı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sık sık bahsettirmeyi başararak gündeme gelen Aleyna; bugün yeni bir hikaye paylaşımı yaptı ve paylaşımında iç çamaşırı olmadığı fark edildi. Söz konusu olayın ardından Twitter ve TikTok'ta çok sayıda kişi bu anları paylaştı! 

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07 Ağu 2021 - 14:44 Ankara- Yaşam

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